Fali posa com a exemple la primera part contra el Deportivo per créixer

El centrecampista del Nàstic opina que l’equip està «molt bé» físicament i creu que van tenir a les mans el triomf diumenge

Actualitzada 03/10/2018 a les 20:15

La plantilla del Gimnàstic de Tarragona està completament convençuda de les seves possibilitats. Els futbolistes confien plenament en la plantilla que hi ha i en el nivell físic que ha adquirit. Així ho va manifestar un dels pesos pesants sobre la gespa, un Fali que, igual que la resta de companys de la plantilla, va exercitar-se ahir, com també farà avui, a les instal·lacions de Royalverd d’Olot.Fali es va mostrar molt satisfet pels primers 45 minuts que va realitzar el seu equip aquest passat diumenge davant del Deportivo de la Coruña. Tot i que el Nàstic va acabar caient clarament (1-3), les sensacions que va deixar l’equip sobre el verd del Nou Estadi no van ser, ni molt menys, negatives. «L’equip va acabar fotut perquè va ser una derrota a casa, però crec que també hem de buscar coses positives, com que vam fer una molt bona primera part, on fins i tot vam ser superiors. Vam tenir el 2-0 a les mans, però va ser una pena el segon gol que ens van fer ells, que ens va fer molt de mal», va detallar el futbolista, després de l’entrenament realitzat a capital de la Garrotxa.Fali no creu, ni molt menys, que el Nàstic estigui malament en el pla físic. De fet, opina que l’equip es troba en un moment físic normal pel que suposa les alçades de temporada en què es troben els futbolistes. En aquest sentit, el futbolista va detallar que «físicament estem molt bé. És impossible mantenir-nos els 90 minuts a full (al màxim). Això acaba de començar. El cos tècnic ho està fent molt bé i nosaltres ens estem exigint molt. El físic no és un tema que ens preocupa, segurament que estarem molt millor».Entrenar a Olot està sent, pels jugadors, una forma de continuar exercitant-se per preparar el partit de diumenge (contra el Cádiz, al Ramón de Carranza i a les vuit del vespre) i, per altra banda, una manera de canviar de superfície i d’indret per a evadir-se. «Surts d’una rutina i fem una mica més de pinya. Toca seguir treballant com ho estem fent, ja que tot treball té els seus fruits», va detallar el centrecampista valencià.Aquest diumenge, toca un partit complicat, contra un Cádiz que no passa precisament pel seu millor moment. El Nàstic vol aprofitar-se d’aquesta situació i sumar tres punts que ajudin a l’equip a iniciar una bona dinàmica i, de passada, a fugir de la zona de descens en la qual s’ha instal·lat.Fali destacava sobre el rival i l’escenari de diumenge que «tots els camps són molt complicats i, enguany, la Segona Divisió A és espectacular. A nosaltres ens toca fer la feina i intentar fer la primera part que vam fer contra el Deportivo. Hem d’estar intensos durant 70 o 75 minuts i intentar no patir».