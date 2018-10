El Reus trobarà un rival fort i amb encert de cara al gol en el Granada

L’equip andalús, dirigit per Diego Martínez, visita l’Estadi Municipal aquest diumenge a les dotze del migdia

Actualitzada 03/10/2018 a les 20:57

La victòria pendent a casa

El CF Reus Deportiu rep aquest diumenge a les dotze del migdia a l’Estadi Municipal el segon classificat de la Segona Divisió A, el Granada. Un rival molt potent, que ha encetat la temporada de forma molt positiva i que té la intenció de quedar-se a les places altes de la classificació.L’equip andalús, dirigit per Diego Martínez, ha sumat punts en gairebé totes les jornades de lliga, a excepció de la sisena, en què va perdre al camp del Deportivo de la Corunya per 2-1, i se situa segon a la taula amb catorze punts, sis més que el Reus. A més, l’equip andalús és el màxim golejador de la categoria.L’equip granadí ha mostrat una evolució molt bona durant l’inici d’aquesta temporada, i sobretot, comparant-la amb el paper dels andalusos a la temporada anterior, la primera a la Segona A, després del descens. Enguany, el Granada es mostra molt més seriós en defensa, tot i que ha encaixat gols en gairebé tots els partits que ha disputat, però sobretot, ha demostrat tenir molt més encert de cara al gol.A més, l’equip andalús ha demostrat tenir una gran amplitud de recursos ofensius, amb Antonio Puertas com a màxim golejador amb cinc dianes, però també, amb set jugadors més que han vist el gol aquesta temporada.La situació positiva del Granada, que ha aconseguit quatre victòries i dos empats en les set primeres jornades de lliga, contrasta amb la situació del CF Reus Deportiu, que tot i que ha aconseguit puntuar en diverses ocasions, i es manté a la zona mitjana de la taula, encara uns mesos realment complicats amb els pocs recursos de plantilla de què disposa l’entrenador roig-i-negre, Xavi Bartolo.El CF Reus Deportiu s’ha proposat seguir sumant punts a la lliga, tot i les circumstàncies complicades que envolten l’equip, però ho tindrà realment difícil contra el rival d’aquest diumenge a l’Estadi Municipal, el Granada, que suposarà un repte complicat per als homes de Xavi Bartolo. Ja que la seva ofensiva posarà les coses complicades a una defensa roig-i-negra que, tot i seguir comptant amb gran part dels seus efectius, va protagonitzar un paper realment preocupant al partit de diumenge passat al camp de l’Almería.A més, el factor que podria aprofitar el Reus per plantar cara al segon classificat de la categoria, que és la tendència dels homes de Diego Martínez a encaixar gols en gairebé tots els partits, serà un factor difícil d’explotar per als roig-i-negres, que, si es confirmen la baixa de Fran Carbia per al partit a l’Estadi Municipal, i continuen les de Ricardo Vaz i Àlex Carbonell, arribarà al partit amb poquíssims recursos ofensius.Així doncs, el CF Reus Deportiu, que ahir ja s’entrenava amb normalitat, tot i que ho feia a les instal·lacions que el club roig-i-negre té a Cambrils, a causa de les obres als camps d’entrenament de Reus, haurà de treballar de valent aquest diumenge si vol aconseguir arrencar algun punt al Granada.A banda de la motivació habitual per intentar aconseguir una victòria contra l’equip andalús aquest diumenge, el Reus compta amb el repte afegit d’intentar regalar a la seva afició, que enguany ha estat responent a la crida de l’equip, i ha acudit a l’Estadi Municipal per animar els roig-i-negres, la primera victòria a casa de la temporada, que de moment, sembla que no arriba.Els homes de Xavi Bartolo van aconseguir un preuat empat contra el Zaragoza en el primer partit a casa (1-1), després van veure com se’ls escapava la possibilitat de remuntar contra l’Albacete (1-2) en el segon partit a Reus, i finalment, només van ser capaços d’igualar el gol inicial del Nàstic de Tarragona en el derbi que es va disputar a l’Estadi Municipal el dia de Santa Tecla (1-1). El Reus doncs, s’enfronta al repte d’intentar aconseguir una victòria aquest diumenge, que seria molt preuada per a l’afició.