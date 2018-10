CBT i escola, el binomi perfecte

Poc a poc, el Club Bàsquet Tarragona s’ha convertit en una de les entitats de referència a la ciutat

Actualitzada 03/10/2018 a les 21:06

El Club Bàsquet Tarragona mai ha estat sol. La seva fundació l’any 1978 va ser possible gràcies a l’empara del CIM (Club Integral Mixt) i, al llarg dels anys, el CBT sempre ha trobat companys de viatge amb qui associar-se i col·laborar mútuament. Tots els inicis són complicats i estan plens d’incerteses, però el Club Bàsquet Tarragona va anar superant-les fins a consolidar-se com una de les entitats de referència dins de la ciutat. El bàsquet estava latent, hi havia ganes de practicar aquest esport i és per això que, de mica en mica, van anar sorgint més clubs i escoles que van donar resposta a la creixent demanda d’aquest esport. De cap altra manera s’hauria pogut donar cabuda a tot el teixit basquetbolístic de la ciutat.Per altra banda i paral·lelament, a les escoles l’esport començava a tenir un paper més important dins l’educació dels alumnes i això, en gran mesura, beneficiava el bàsquet. Molts nens i nenes van començar a practicar-lo i a fer d’aquest esport la seva passió.És en aquest context que la unió entre club i escoles es fa més evident i necessària: per una banda, els centres educatius era on hi havia la majoria de jugadors, però per l’altra, el Club Bàsquet Tarragona disposava d’una infraestructura més professionalitzada per dirigir i organitzar tot aquest volum de practicants que es començava a generar. Aquesta sinergia entre club i escoles es va traduir, la temporada 1989-90 amb la primera de les vinculacions del CBT amb els col·legis de la ciutat. Ho va fer amb La Salle Tarragona i la seva secció de bàsquet, qui també aquest any celebra els seus 40 anys.El president del CBT aquell curs era Xavi Mas, i recorda que aquella unió es va poder dur a terme gràcies «a la bona sintonia que hi havia entre les dues entitats. Vam arribar ràpidament a un acord amb el seu president, Miguel Rodríguez, gràcies al fet que La Salle tenia una bona base de jugadors».Aquest conveni va beneficiar a gairebé mil jugadors i jugadores de bàsquet, i va permetre configurar equips que van arribar a competir en categories preferent. Aquest primer conveni va tenir una durada de quatre anys, i més endavant, a la dècada dels 2000, la col·laboració entre les dues entitats es va tornar a formalitzar.L’acord amb La Salle Tarragona i els bons resultats d’aquesta primera experiència van obrir la porta a moltes més vinculacions del Club Bàsquet Tarragona amb les escoles de la ciutat.Per tal de seguir potenciant el bàsquet base, al llarg dels anys, el CBT ha mantingut col·laboracions amb el Cèsar August, l’Escola Pràctiques, La Salle Torreforta, el Col·legi Sagrat Cor, el Col·legi Sant Pau, el Col·legi Santa Teresa de Jesús, l’Escola El Serrallo i l’Escola Arquitecte Jujol dels Pallaresos.Amb totes elles i amb els seus jugadors, el Club Bàsquet Tarragona ha treballat els valors de l’esport amb el bàsquet com a element vehiculant. I així ho ha continuat fent fins a dia d’avui, ja que el Col·legi Lestonnac, el Col·legi Mare de Déu del Carme, el Col·legi El Carme i el Col·legi Portalada d’Altafulla són els companys de viatge amb qui compta actualment el CBT.Un binomi perfecte que repercuteix positivament en la pràctica del bàsquet a la nostra ciutat.