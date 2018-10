Els jugadors del filial del Reus tindran encara més importància contra el Granada

Xavi Bartolo haurà de disposar de més homes del Reus B si es confirmen les lesions d’Almeria

Martí Vilà

Ruben Enri

El CF Reus Deportiu afronta el partit de diumenge contra el Granada en una situació complicada. De moment, encara no hi ha comunicat oficial del club sobre l’estat de Fran Carbia i de Mikel Villanueva, que es van lesionar al partit de diumenge passat al camp de l’Almería, i també, sobre la recuperació dels altres lesionats; Ricardo Vaz i Àlex Carbonell, ja que de David Querol, que es troba apartat del terreny de joc des de fa més de sis mesos, no se n’esperen notícies, de moment.Però si es confirmen les lesions de Carbia i Villanueva, o d’un dels dos, la situació de la plantilla del primer equip roig-i-negre quedaria confirmada com a preocupant.Amb uns recursos molt limitats del primer equip, el cos tècnic dirigit per Xavi Bartolo hauria de recórrer, aquest cop de forma encara més evident, als homes del filial roig-i-negre, dirigit per Albert Company. Una acció que pot acabar repercutint en els equips base del CF Reus, ja que moure recursos del Reus B al primer equip, significaria que Albert Company hauria de recórrer al juvenil per suplir les seves baixes.Homes com Alfred Planas i Gonzalo Pereira, tot i tenir fitxa de l’equip filial del CF Reus, ja havien tingut un paper destacat durant la pretemporada, i han estat habituals en les convocatòries de Xavi Bartolo, i en les darreres jornades s’han pogut veure, de manera recurrent, jugadors del CF Reus B com Ruben Enri i Adrià Arjona, tenint papers importants en les alineacions de l’entrenador roig-i-negre.El fet que la plantilla del primer equip del CF Reus sigui tan curta, i que estigui especialment debilitada en la part ofensiva, fan que els davanters, i els jugadors ofensius del mig del camp, del filial roig-i-negre, disposin de més oportunitats i minuts al primer equip.En el partit de diumenge passat al camp de l’Almería va debutar un altre dels jugadors de l’equip d’Albert Company, en aquesta ocasió va ser el lateral berguedà del Reus B Martí Vilà, que va entrar per substituir Fran Carbia al final de la primera part, quan el tarragoní es va haver de retirar del terreny de joc per molèsties al turmell, després de l’entrada de Saveljich.El jugador del filial va demostrar tenir caràcter i empenta per jugar amb el primer equip, tot i que el paper del grup a Almería, que va acabar perdent per 2-0, va deslluir el debut del jove de Berga a la Segona Divisió A.El davanter del CF Reus B Cambrils, a qui Xavi Bartolo va definir com «l’únic recanvi per a Miguel Linares», podria tenir encara més protagonisme en el partit d’aquest diumenge a l’Estadi Municipal contra el Granada, ja que sembla que les lesions han afectat especialment la davantera de l’equip roig-i-negre, ja minvada pels problemes amb les inscripcions de jugadors, a causa del límit salarial imposat per LaLiga.Enri ja ha demostrat en més d’una ocasió que té talent i empenta per ser un habitual del primer equip roig-i-negre. El barceloní va ser l’autor de l’únic gol del CF Reus Deportiu contra l’Albacete, en una acció que podria haver estat l’inici de la remuntada dels reusencs, en un partit que finalment va acabar en derrota (1-2).Ruben Enri, Martí Vilà i Adrià Arjona són els homes de l’equip filial del CF Reus Deportiu que han repetit a la banqueta del primer equip en les convocatòries de Xavi Bartolo per aquesta temporada, però si es confirmen les baixes de Fran Carbia i Mikel Villanueva, sumades a les de Ricardo Vaz i Àlex Carbonell, dels qui el club reusenc encara no ha anunciat el pronòstic de recuperació, l’entrenador roig-i-negre es veuria obligat a disposar d’encara més jugadors de l’equip dirigit per Albert Company aquest cap de setmana.El partit de diumenge a l’Estadi Municipal contra el Granada, el segon classificat de la categoria, es preveu complicat per a Xavi Bartolo i l’equip roig-i-negre, que haurà d’enfrontar-se a un rival difícil amb encara menys recursos dels habituals.Tot i la situació, el CF Reus Deportiu lluitarà per aconseguir la primera victòria de la temporada a casa, davant dels seus aficionats, que aquesta temporada estan responent al club, i sobretot a l’equip, amb la seva presencia a les grades de l’Estadi Municipal de Reus.