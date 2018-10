Els grana Manu del Moral i Iván López treballen per arribar a Cádiz

Comptant a Pol Prats i sense tenir en compte l’atacant i el lateral, la infermeria del Nàstic encara té set inquilins

Actualitzada 02/10/2018 a les 20:02

La defensa del Cádiz, pròxim rival del Nàstic, també està en quadre

La infermeria del Gimnàstic de Tarragona continua plena. I això que Manu del Moral i Iván López, pràcticament recuperats de sengles lesions, ja no hi apareixen.En total, set futbolistes (comptant al jove del filial Pol Prats, amb una lesió en el tendó conjunt de l’isquiotibial dret) fan acte de presència en l’informe mèdic que ahir va facilitar el Gimnàstic de Tarragona. Javi Jiménez, lesionat aquest estiu del trencament d’un dit, ja ha iniciat el treball amb el grup, encara que no hi ha dates concretes pel seu retorn als terrenys de joc.Els centrals César Arzo i Josua Mejías tampoc arribaran a temps per poder jugar al Ramón de Carranza, on el Nàstic jugarà contra el Cádiz aquest diumenge a partir de les vuit del vespre. El primer va marxar lesionat del partit d’aquest passat diumenge contra el Deportivo i té una lesió en el seu genoll dret, encara que el Nàstic no ha especificat de què es tracta, ja que està pendent de proves d’imatge. Per la seva banda, Mejías, amb una lesió en el recte femoral dret, està realitzant treball de readaptació i el seu retorn tampoc té data concreta.Preocupa més la lesió de Ramiro Guerra. En principi, el centrecampista havia d’arribar a temps per jugar el derbi a Reus, però segueix sense poder entrar en cap convocatòria. Pateix una lesió en el recte femoral dret, però, de moment, segueix en el dic sec. El lateral dret Pol Valentín, lesionat del múscul soli dret, tornarà a entrenar quan el dolor hagi desaparegut. Finalment, el migcampista Javi Márquez, lesionat del recte femoral esquerre, tampoc podrà jugar a terres andaluses.En total, sis baixes, que contrasten amb el possible retorn de Manu del Moral i d’Iván López, dos futbolistes imprescindibles per a José Antonio Gordillo. L’atacant, l’únic davanter que ha marcat un gol amb el Nàstic aquesta temporada, s’havia lesionat del recte femoral esquerre, però sembla que ja està completament recuperat. Per la seva banda, Iván López es va lesionar a finals de la setmana passada. Concretament, se li va omplir de líquid el genoll del que es va lesionar la campanya passada i, per tant, va haver de parar. Tot i això, ja està recuperat.Al Cádiz també li costarà conformar un onze de garanties de cara al partit de diumenge contra el Nàstic. Els andalusos tenen problemes a l’eix de la defensa, ja que tres dels quatre centrals de la plantilla podrien causar baixa, amb què només quedaria disponible Ivan Kecojevic. El capità, Servando Sánchez, és baixa segura després de ser intervingut d’una fractura múltiple a la zona mandibular després de xocar amb un company en el partit de Copa contra el Tenerife. Marcos Mauro està lesionat del bíceps femoral i Sergio Sánchez té molèsties musculars.