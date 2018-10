Un Nàstic que físicament no arriba

Serveis mèdics i cos tècnic mantenen una reunió per intentar trobar solucions a un problema que és alarmant

El cas d’Arzo

El Gimnàstic de Tarragona no funciona. Molts estan d’acord amb aquesta circumstància. Però, per què no arrenca el Nàstic? Perquè la plantilla és insuficient? Perquè els jugadors no ho donen tot? Perquè físicament no estan bé? Hi ha veus en el club que aposten per una, dues o tres de les opcions que anteriorment s’han exposat. Però, una en la que gairebé tothom hi està d’acord és en la tercera.El Nàstic no està bé físicament. En els quatre o cinc primers partits de la temporada, fins a cinc o sis futbolistes del primer equip grana demanaven el canvi a José Antonio Gordillo perquè no podien més. En alguns casos, pot ser una circumstància normal, ja que es tractava de jugadors que no arribaven en forma o que provenien de lesions greus. Ara bé, entrant en el mes d’octubre, ja comença a resultar més estrany que alguns jugadors no puguin acabar un partit en condicions.El cos tècnic del Nàstic i els serveis mèdics es van reunir ahir al matí després del primer entrenament de la setmana. Era una trobada que havia de servir per a posar sobre la taula els problemes físics que té el primer equip i si, aquests, tenen incidència en els resultats, fins al moment força negatius, que està tenint el conjunt que entrena José Antonio Gordillo.La conversa entre tothom va servir per a intentar deixar les coses clares, encara que, de conclusions, no se’n van extreure gaires. Ara bé, si en un parell o tres de setmanes no hi ha una resposta física per part dels futbolistes, el club podria prendre mesures, alertat pel que han dit al camp i pel que els han traslladat els tècnics.José Antonio Gordillo, que no és una persona que acostumi a alçar la veu o a motivar debats amb les seves declaracions, va manifestar aquest diumenge després de la derrota contra el Deportivo que «sí» que el preocupava el fet que el seu equip protagonitzés les baixades que mostra quan arriba el minut 60 de partit. L’equip va jugar de tu a tu als gallecs fins a l’hora de joc fins que, segons va argumentar el mateix Gordillo, va baixar. Va desaparèixer.Actualment, hi ha molts jugadors a la infermeria, massa. Els defenses Pol Valentín, Iván López, Josua Mejías i Javi Jiménez; els centrecampistes Javi Márquez i Ramiro Guerra; i el davanter Manu del Moral completen una llista de baixes preocupant. Possiblement, Del Moral podrà arribar a temps per jugar a Cádiz aquest diumenge (vuit del vespre al Ramón de Carranza), però la resta és molt complicat que puguin estar a temps.Per altra banda, César Arzo no estarà disponible de cara al duel contra els andalusos i, fins i tot, la seva baixa es podria allargar més temps. El central no va trepitjar bé en una acció al final de l’enfrontament contra el Deportivo i es va fer mal al genoll. Està pendent de proves, el resultat de les quals sortirà a la llum entre avui i demà, tal com acostuma a fer el club.