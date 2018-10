Pol Laporta se'n va a provar sort a l'Eendracht Aalst belga

El fill de l’expresident del Barça va fer la pretemporada amb el CF Reus però no va poder ser inscrit a causa del límit salarial

Actualitzada 02/10/2018 a les 16:45

Pol Laporta, fill de l’expresident blaugrana Joan Laporta, ha fitxat per un equip de la Primera Divisió Amateur de Bèlgica, l’Eendracht Aalst, de la ciutat d’Aalst al Flandes Oriental, segons informa un mitjà esportiu belga. El fill de Joan Laporta havia estat a Reus fins no fa gaire, i pretenia formar part de l’equip roig-i-negre, però els problemes en les inscripcions de diversos jugadors provocats pel límit salarial imposat per LaLiga, van impedir que Pol acabés competint amb la samarreta del CF Reus Deportiu.Pol Laporta, de 25 anys, va arribar a Reus aquest estiu procedent del Vilaverdense portuguès, un club amb el qual havia rescindit el seu contracte, tot i tenir-hi una oferta de renovació, per venir a la capital del Baix Camp. Una situació similar a la del reusenc Isaac Cuenca, que tampoc va poder ser inscrit per jugar amb el club. Probablement, va ser per aquesta circumstància, que el club reusenc no havia presentat Laporta com a nou fitxatge del CF Reus, i treballava per poder-li oferir una fitxa per jugar amb l’equip.Segons el comunicat que va emetre el club reusenc a principis de setembre, el CF Reus no va poder aconseguir inscriure la fitxa de Pol Laporta abans del 31 d’agost, tot i haver-lo preinscrit. Tot i això, li va oferir quedar-se al club, com va fer també amb els altres jugadors afectats, tot i que el fill de l’expresident blaugrana va decidir rescindir el seu contracte amb el club roig-i-negre i abandonar el CF Reus Deportiu.