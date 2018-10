Només 11 jugadors del primer equip del Reus, a banda del porter suplent

Les lesions de Fran Carbia i Mikel Villanueva a Almeria redueixen encara més els recursos de Bartolo

Actualitzada 02/10/2018 a les 08:40

Ja ho van advertir

El CF Reus Deportiu va veure diumenge com el fantasma de les lesions amenaçava, un cop més, els pocs recursos de l’equip. Fran Carbia, a la primera part, i Mikel Villanueva quan faltaven pocs minuts pel final del partit d’aquest diumenge a Almeria, van queixar-se de molèsties. El primer va haver d’abandonar el terreny de joc abans del descans, ja que una entrada del jugador de l’Almería Saveljich, el va deixar tocat del turmell, i li va impedir continuar jugant.Pel que fa a Villanueva, va ser, aparentment, un mal gest, la causa del dolor al genoll esquerre, que el va obligar a sol·licitar l’atenció dels serveis mèdics del club. De moment, el CF Reus Deportiu no ha comunicat quin és l’abast de les lesions de Carbia i Villanueva, ja que, segons afirmen, encara se’ls han de realitzar proves, però si s’acabessin confirmant com a baixes per al partit de diumenge que ve a l’Estadi Municipal contra el Granada, i si no es recupera cap dels jugadors que ja van faltar a l’enfrontament contra l’Almería, el CF Reus hauria de passar amb només dotze jugadors del primer equip, i tenint en compte que un d’aquests és Pol Freixanet, el porter suplent, es tractaria d’una situació realment precària i complicada per a l’equip tècnic encapçalat per Xavi Bartolo.Provisionalment, i a falta del diagnòstic de l’equip mèdic del club roig-i-negre, Fran Carbia i Mikel Villanueva s’afegeixen a les baixes de Ricardo Vaz i Àlex Carbonell, que el CF Reus va anunciar el passat 23 de setembre, just abans del derbi contra el Nàstic de Tarragona a l’Estadi Municipal, sobre els quals encara no s’ha parlat de terminis de recuperació.Se sumarien també, a la baixa de llarga durada de David Querol, que el manté allunyat del terreny de joc des de fa més de sis mesos, ja que es tracta d’una afectació al cartílag, un teixit que no té un termini de recuperació estàndard, fet que impedeix saber quan podrà estar prou recuperat per a tornar a jugar.Les lesions són, doncs, l’enemic més gran del CF Reus Deportiu aquesta temporada, ja que la plantilla, bastant més curta del que hauria d’haver estat, és especialment sensible a les baixes.Tant el president del club roig-i-negre, Xavier Llastarri, com l’entrenador del CF Reus, Xavi Bartolo, van advertir després de la primera victòria de la temporada contra l’Elche (0-2), que començaven uns mesos difícils per a l’equip roig-i-negre, ja que una plantilla tan curta com la del Reus, en dues competicions tan exigents com la Segona Divsió A i la Copa del Rei, era molt sensible a les lesions.I de moment, poc més d’un mes després d’arrencar la competició oficial, la plantilla del primer equip del CF Reus Deportiu ja s’ha vist afectada per les lesions de forma considerable.Tot i que, de moment, l’única lesió de llarg termini que afecta l’equip de Xavi Bartolo és la del davanter reusenc David Querol, que ja es coneixia abans de l’inici de la temporada. Les baixes d’homes clau de l’atac roig-i-negre com Ricardo Vaz, Àlex Carbonell i Fran Carbia, resulten bastant preocupants per al futur immediat de l’equip dirigit per Xavi Bartolo.Si es confirmen les baixes del davanter tarragoní, i de Mikel Villanueva per aquest diumenge davant del Granada, l’entrenador del CF Reus haurà d’elaborar una alineació comptant només amb Edgar Badia, Pol Freixanet, Ángel Bastos, Alejandro Catena, Borja Herrera Adrià Guerrero, Shaq Moore, Jesús Olmo, Mario Ortiz, Gus Ledes, Juan Domínguez i Miguel Linares del primer equip, i haurà de tornar a recórrer, aquest cop de forma més evident, als jugadors del CF Reus B Cambrils.Homes com Alfred Planas, Ruben Enri, Adrià Arjona, Gonzalo Pereira i Martí Vilà ja han debutat amb el primer equip roig-i-negre, i han donat bons resultats a l’entrenador del CF Reus, que hi haurà de tornar a comptar.