L'Escola Esportiva Ramon Sicart presenta els equips de la temporada 2018-2019

L’acte del club de Llorenç del Penedès es va realitzar el passat dissabte davant l’afició

Actualitzada 02/10/2018 a les 10:10

L’Escola Esportiva Ramon Sicart de Llorenç del Penedès va presentar, el passat dissabte 29 de setembre, els deu equips de l’entitat per aquesta propera temporada 2018-2918. Ho va fer en un acte davant la família dels jugadors i l’afició que va conduir Victor Vadia, president de l’A.E Ramon Sicart.En l’esdeveniment hi van ser presents els regidors llorencencs Ignasi Saura i Neus Camps, a més de la família d’en Ramon Sicart, exjugador de Primera Divisió que va jugar al Nàstic i al Saragossa i que dóna nom a l’entitat. També hi van assistir el vicepresident de la Federació Catalatana de Futbol (FC) i Delegat a Tarragona, Josep Vives, el sotsdelegat de la FCF al Penedés, Toni Cansino, i el sotsdelegat de la FCF de l’Alt Camp, Josep Anton.