El Nàstic entrenarà dimecres i dijous a Olot perquè està replantant la gespa del Nou Estadi

El club rasparà el camp i hi sembrarà una nova herba de cara a l’hivern

Actualitzada 01/10/2018 a les 19:34

La gespa Bermuda

La primera plantilla del Gimnàstic de Tarragona tornarà a viure una muntanya russa d’emocions pel que fa als indrets on haurà d’entrenar aquesta setmana. La gespa del Nou Estadi no es troba en bones condicions i, per tant, l’equip haurà d’exercitar-se en una altra superfície per a preparar de la millor manera el partit que diumenge l’enfrontarà al Cádiz (vuit de la tarda) al Ramón de Carranza.Els futbolistes del Nàstic, que avui han entrenat a les instal·lacions de la Budellera, concretament a l’annex del Nou Estadi, demà gaudiran de la seva jornada festiva. Però dimecres i dijous realitzaran les seves sessions d’entrenament en un camp que els resulta molt familiar. L’equip es desplaçarà a Olot, on hi entrenarà aquests dos dies, en el mateix indret on va exercitar-se durant la pretemporada.Les actuacions que es realitzaran al Nou Estadi són diverses i hauran de ser suficients perquè el camp estigui disponible per a poder jugar-hi d’aquí a dos diumenges, quan l’Alcorcón visitarà Tarragona.Actualment, el Nou Estadi compta amb una gespa anomenada com a Bermuda. Aquesta, únicament serveix per als mesos d’estiu i és la que tenen plantada, per exemple, equips de la Primera Divisió com ara són el Barça, el Valencia, el Levante o el Betis. Aquesta herba no és compatible amb les temperatures sensiblemnt baixes i, per tant, el club grana ha procedit a modificar-la. No es pot dir que s’ha canviat, ja que la Bermuda continuarà a la terra, però s’hi afegirà un altre tipus de gespa que serà més compatible amb les temperatures.Avui s'ha procedit a raspar el camp i avui se li llençarà terra per damunt. Damunt d’aquesta terra s’hi sembrarà una llavor i, al damunt d’aquesta, hi haurà una altra capa amb una llavor d’un tipus de gespa que és compatible amb els mesos d’hivern.Aquesta nova gespa serà una realitat en aproximadament quinze dies, de forma que el Nàstic-Alcorcón, en principi, es podrà disputar sense cap tipus de problema. Mentrestant, els operaris del Nàstic estan treballant a marxes forçades perquè l’equip pugui gaudir de la gespa en les millors condicions.