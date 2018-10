Ais Reig i Pérez Pallas arbitraran els partits de Nàstic i Reus de la jornada

El valencià i el gallec, designats pel Cádiz-Nàstic i pel Reus-Granada

Actualitzada 01/10/2018 a les 19:14

Saúl Ais Reig i David Pérez Pallas són els dos col·legiats assignats per a dirigir els duels en els quals hi participaran els dos clubs tarragonins que competeixen a Segona Divisió A.Segons ha decidit la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Saúl Ais Reig, del col·legi valencià, ha d’encarregar-se d’arbitrar el Cádiz-Nàstic d’aquest diumenge a les vuit del vespre. L’alacantí, de 33 anys, té una mitjana de 3,41 targetes grogues per enfrontament i de 0,05 cartolines vermelles. Ais Reig va ser el col·legiat que va xiular el Nàstic-Tenerife d’aquesta temporada, partit que va finalitzar amb empat a un gol i amb polèmica final. Els canaris van marcar en el minut 93 l’empat a un gol, el qual va anar precedit d’una possible falta al porter grana Bernabé Barragán.Per altra banda, Pérez Pallas, del col·legi gallec, té 30 anys i el passat curs va acabar amb una mitjana de 6,23 targetes grogues per partit i 0,32 de vermelles, sent l’àrbitre d’enguany de l’Sporting-Nàstic (2-0).