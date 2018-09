L'afició del Nàstic aplaudeix l'entrega dels seus

Res a retreure al Nàstic fins que li van fallar les forces; els socis i aficionats van empènyer fins que la derrota va ser inevitable

Com es nota quan una afició sap que el seu equip pot guanyar, independentment de qui sigui el rival. Els socis i aficionats del Nàstic arribaven després de veure guanyar als seus, feia quinze dies, contra Osasuna, en un duel molt complet i contra un d’aquells teòrics aspirants a l’ascens que després ho aconsegueixen o es queden en el camí.Doncs es va notar en l’aficionat aquesta gana de victòria, de marxar a casa amb la sensació que l’empat a Reus era bo i que el seu equip val per a molt més del que molts diuen.Dues proves van deixar clar que aquesta afició, com l’equip, està ben viva. La primera és que van assistir al camp unes 1.000 persones més que en l’anterior partit. L’altra, i més significativa, és que els crits d’ànim i els càntics, en aquesta ocasió, es van produir des del minut 1 de joc.Una comunió entre jugadors i afició que ha de continuar i, per què no, no s’ha de quedar en una xifra d’entre 5.000 i 6.000 aficionats en un partit. Hi ha més seients, molts més, a un Nou Estadi que, amb partits d’entrega com els d’Osasuna i el del Deportivo, segurament acabarà responent més. Contra els gallecs va mancar la victòria, però el públic va aplaudir l’entrega. La pròxima prova, d’aquí a dos diumenges contra l’Alcorcón.