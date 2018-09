José Antonio Gordillo: «És massa càstig»

El tècnic aplaudeix «l’entrega» dels seus

Actualitzada 30/09/2018 a les 23:50

José Antonio Gordillo, tècnic del Nástic, va explicar després de l’enfrontament que «crec que és massa càstig. Hem entrat molt bé en el partit. Hem estat bé a la primera meitat, inclús per a fer algun gol més i, a la segona meitat, hem corregut i hem treballat molt». Segons ell, «l’1-2 i l’1-3 són dos gols que no ens poden marcar, però independentment d’això, l’equip ha treballat bé».Sobre el gol de Morente, va apuntar que «Tete té condicions molt bones. Va fer una molt bona pretemporada i, després va baixar una mica. Espero que el gol li vingui bé i que li continuï donant a l’equip el que pot donar-li». Va reconèixer Gordillo que el Nàstic, en un moment, va baixar, ja que «a partir del segon gol, ells han tingut una mica més la pilota i a nosaltres ens ha costat. Ens sap greu no haver pogut competir fins el darrer minut, ja que hem fet un treball enorme».Sobre la lesió d’Iván López, que es va quedar fora de la convocatòria, va remarcar que «és la lesió que arrossega de la temporada passada (genoll) i sembla que Arzo ha recolzat bé el peu», va continuar sobre el central, que tampoc va acabar bé el duel. «No és la primera vegada que, a partir del minut 50 o 60 ens costa una mica més. Ho hem d’analitzar», va sentenciar rotundament el tècnic.