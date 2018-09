En quadre i contra el Deportivo

El Nàstic rep els gallecs (20.30 hores) amb fins a sis lesionats i un Albentosa que no pot jugar per la «clàusula de la por»

Actualitzada 30/09/2018 a les 13:12

No ho tindrà gens senzill el Gimnàstic de Tarragona si vol sumar els tres punts aquesta nit contra el Deportivo de la Coruña al Nou Estadi (20.30 hores).L'equip que entrena José Antonio Gordillo, que novament ha caigut a la zona de descens després dels resultats d'aquest dissabte, afronta el duel contra el totpoderós conjunt gallec amb set baixes, una situació que complica amb escreix les possibilitats de guanyar.Tot i això, Gordillo està acostumat a superar qualsevol tipus d'adversitat i, entre els jugadors que estan fora de forma, i els que han estat lesionats, mai ha pogut confeccionar l'onze que a ell li hagués agradat.A causa de l'anomenada «clàusula de la por», el central Raúl Albentosa no podrà enfrontar-se a l'equip que compta amb la seva propietat, com és el mateix Deportivo. Per lesió, tampoc podran actuar el lateral dret Pol Valentín, el central Josua Mejías, els centrecampistes Ramiro Guerra i Javi Márquez, el lateral esquerre Javi Jiménez i el davanter Manu de Moral. Tot un quadre per a un Gordillo que haurà de tornar a fer un puzzle amb els jugadors disponibles que li resten.A la porteria actuarà Isaac Becerra, amb una defensa formada per Iván López (lateral dret), Cadamuro, Arzo (centrals) i Abrahám. El centre del camp, en no haver-hi més efectius, serà per a David Rocha i Fali. A les bandes, Coris a la dreta, amb una sorpresa a l'esquerra, com ho serà Nacho Abeledo en banda esquerra, en comptes d'un Tete Morente en baixa forma.A dalt, Gordillo tornarà a repetir la fórmula Luis Suárez-Uche, a l'espera que li doni millor rendiment que a Reus.