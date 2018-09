El Reus pot començar a mirar amunt a Almeria

Els de Bartolo comencen a creure's que poden ser els d'anteriors temporades

Actualitzada 30/09/2018 a les 11:34

El Reus sembla haver oblidat els problemes que l'han portat a comptar amb la plantilla professional més curta de la Segona Divisió A i l'equip que entrena Xavi Bartolo ha començat a creure's que pot ser el d'altres temporades, el que brillava i feia somiar als seus amb inicis esperançadors.Amb vuit punts, els de la capital del Baix Camp són onzens a la taula classificatòria, una situació que pot variar si aquesta tarda són capaços de derrotar a l'Almería a l'Estadi de los Juegos Mediterráneos (sis de la tarda).Els andalusos seran un rival complicat, ja que han començat la campanya amb més força que en anteriors i s'han col·locat amb set punts i en tretzena posició.Xavi Bartolo, tècnic del CF Reus, no podrà comptar de cara al partit amb els lesionats Ricardo Vaz, David Querol i Àlex Carbonell, mentre que la resta de futbolistes estaran disponibles.Així, Edgar Badia partirà com a titular sota pals, amb una defensa que, si no hi entra Jesús Olmo, estaria formada per Shaq Moore, Catena, Mikel Villanueva i Borja Herrera.L'intocable centre del camp serà el que composaran Juan Domínguez, Gus Ledes i Mario Ortiz. Per davant, tampoc hi ha més opció que col·locar al futbolista del filial Alfred Planas a la banda dreta, a Fran Carbia a l'esquerra i a Miguel Linares pel centre.Al banc, del primer equip, quedaran el meta Pol Freixanet, el central Jesús Olmo i el lateral dret Ángel Bastos.