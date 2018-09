El CF Reus Deportiu es perd a Almeria

El conjunt local va passar per sobre d'uns roig-i-negres que no van ser capaços de reaccionar (2-0)

Actualitzada 30/09/2018 a les 20:56

Preocupació per les lesions

FITXA TÈCNICA

El CF Reus Deportiu es va mostrar imprecís i desconegut a l'Estadi Juegos Mediterráneos en el partit d'ahir contra l'Almería. Els roig-i-negres no van ser capaços de trobar porteria, i només l'actuació incensurable del porter del CF Reus, Edgar Badia, va permetre als reusencs acabar el partit sense una golejada en contra. El partit va arrencar a les sis de la tarda, en un escenari marcat pel sol i la calor, unes circumstàncies que potser van condicionar els homes de Xavi Bartolo, que no semblaven ser capaços de reaccionar sobre el terreny de joc, davant d'un Almería que des del primer minut va saltar al camp amb la intenció de quedar-se els tres punts que estaven en joc.El conjunt vermell-i-blanc va tenir el domini del partit durant els noranta minuts, i a banda d'alguns intents per part d'homes com Miguel Linares, Gus Ledes i Mario Ortiz, i les aturades indiscutibles d'Edgar Badia, no es van trobar amb gaire resistència per part dels roig-i-negres. La primera meitat del partit d'ahir a Almeria va estar marcada pel gol de César De la Hoz, que va arribar després d'una aturada impressionant del porter roig-i-negre, que no va ser a temps d'aturar el contracop dels locals, ja que De la Hoz havia quedat sol al segon pal, i va ser capaç de rematar sense problemes, una jugada que va donar el control del marcador a l'equip dirigit per Fran Fernández. Al minut 29 de la primera meitat, Miguel Linares va tenir una ocasió clara, quan el porter de l'Almería René va sortir de la seva porteria, però el davanter del CF Reus no va ser capaç de concretar l'acció, que d'haver acabat en gol, podria haver canviat la narrativa del partit per a l'equip visitant.Durant la resta de la primera part de l'enfrontament, l'Almería ho va seguir provant, i va ser l'actuació contundent del porter del CF Reus, Edgar Badia, l'element que va evitar que els locals arribessin al descans amb el partit sentenciat. Gus Ledes va provar de generar alguna ocasió per l'equip roig-i-negre quan faltaven poc menys de deu minuts per arribar a la mitja part, però la imprecisió de l'equip dirigit per Xavi Bartolo i la defensa de l'Almería, van evitar que els visitants poguessin igualar el resultat al marcador abans d'arribar al descans del partit.La segona meitat no va ser massa diferent de la primera. A diferència del derbi tarragoní de la setmana passada, en què el CF Reus es va mostrar perdut durant la primera part, però va saber reaccionar a la segona, i va recuperar part del control del partit. En aquesta ocasió, els homes de Xavi Bartolo no van ser capaços de canviar el rumb del partit, i van acabar repetint el paper imprecís i desencertat de la primera part. Pocs minuts després de la represa, l'àrbitre Pulido Santana va xiular un penal molt rigorós a favor de l'Almería, per una falta de Mikel Villanueva sobre Álvaro Giménez, que el mateix Giménez va acabar transformant en el segon gol de l'Almería, i en la diana que va tancar el resultat final de 2-0. El segon gol dels locals va tenir un efecte encara més desconcertador sobre el CF Reus, que ja no va ser capaç de reaccionar.La segona meitat del partit va estar protagonitzada per les arribades de diversos jugadors de l'Almería a l'àrea d'Edgar Badia, i per les aturades del porter roig-i-negre, que van evitar que el conjunt local acabés el partit amb una golejada molt més contundent. Una falta sobre Miguel Linares al balcó de l'àrea de René va ser l'última jugada d'atac d'un Reus que no havia sabut contrarestar un rival molt més ben col·locat sobre el terreny de joc. Al minut 89, a punt d'acabar el partit, Gus Ledes va ser l'encarregat d'intentar maquillar el resultat final amb el xut de falta, però el portuguès no va poder definir, i la pilota va acabar estavellant-se contra la tanca.El CF Reus Deportiu es va mostrar irreconeixible al Juegos Mediterráneos, i no es va veure ni l'equip ferm en defensa a què estan acostumats els aficionats roig-i-negres, ni l'equip ofensiu que s'havia vist en els darrers partits, tot i els pocs recursos de la plantilla en atac. Pel que sembla, les circumstàncies desfavorables que havien envoltat l'arrencada de temporada de l'equip roig-i-negre, van acabar passant factura al CF Reus Deportiu, que no va ser capaç de reaccionar i aturar l'embranzida de la Unión Deportiva Almería, que va acabar passant per sobre dels homes de Xavi Bartolo, i emportant-se els tres punts de l'Estadi Juegos Mediteráneos.A la primera meitat, poc abans del minut 40, Fran Carbia va patir una entrada de Saveljich que el va obligar a sol·licitar l'atenció dels serveis mèdics, que després d'atendre'l fora del camp durant uns minuts, van acabar recomanant el canvi del jugador tarragoní, que va ser substituït pel jove del filial roig-i-negre Martí Vilà, en el que va ser el seu debut a la categoria de plata del futbol espanyol. La lesió de Fran Carbia, que es va retirar del terreny de joc amb molèsties al turmell, va preocupar l'entrenador i l'equip roig-i-negre, ja que una baixa del davanter tarragoní del CF Reus Deportiu, significaria debilitar encara més l'ofensiva roig-i-negre, una part de l'equip que ja s'ha vist molt tocada, tant per les lesions, com per l'impossibilitat d'inscriure alguns jugadors a l'inici de temporada, a causa del límit salarial que imposa LaLiga al club reusenc. La de Carbia però, no va ser ni l'única lesió del partit d'ahir, ni la més preocupant, ja que poc abans que Pulido Santana xiulés el final de l'enfrontament, Mikel Villanueva va haver de ser atès per unes molèsties sobtades al genoll esquerre. Segons sembla, el central veneçolà del CF Reus Deportiu va fer un mal gest durant el partit contra l'Almería que li va provocar les molèsties al genoll. L'equip mèdic del club reusenc va atendre tant Carbia, com Villanueva, i de moment, no s'ha pronunciat sobre l'estat dels dos jugadors. Cal tenir en compte, que la situació del CF Reus Deportiu, que disposa d'una plantilla especialment curta a causa dels problemes en les inscripcions d'alguns jugadors a l'inici de temporada, el fa considerablement sensible a les baixes llargues per lesió. Ja que l'equip dirigit per Xavi Bartolo, ja es troba afectat per una baixa d'aquestes característiques, la del davanter reusenc David Querol. Una altra baixa de llarg termini deixaria l'equip roig-i-negre en una situació realment precària de cara als pròxims mesos, ja que l'equip tècnic dirigit per Xavi Bartolo, es veuria obligat a fer mans i mànigues per sobreviure a la lliga fins a l'arribada del mercat d'hivern, quan el club de la capital del Baix Camp, espera poder inscriure alguns, o tots, els jugadors que es van quedar fora de l'equip, però que segueixen entrenant amb el club; Karim Yoda, Tito, Vítor Silva i Isaac Cuenca. De moment, i a falta d'un diagnòstic complet, Fran Carbia i Mikel Villanueva s'uneixen a les baixes de Ricardo Vaz i d'Àlex Carbonell, que el club roig-i-negre va anunciar el 23 de setembre, poca estona abans que comencés el partit que va enfrontar el CF Reus Deportiu al Nàstic de Tarragona a l'Estadi Municipal, i que va acabar amb empat a 1.René, Romera, Saveljich, Juan Ibiza, Andoni, Yan Eteki, César De la Hoz, Corpas, Luís Rioja (Aguza, 70’), Juan Carlos Real (Chema Núñez, 84’) i Álvaro Giménez (Sekou, 74’).Edgar Badia, Shaq Moore, Mikel Villanueva, Alejandro Catena, Borja Herrera, Juan Domínguez (Ángel Bastos, 78’), Mario Ortiz, Gus Ledes, Alfred Planas (Ruben Enri, 57’), Fran Carbia (Martí Vilà, 40’) i Miguel Linares.1-0, César De la Hoz (16’); 2-0, Álvaro Giménez de penal (48’).Juan Luis Pulido Santana (Canari). Va xiular un penal a favor de l’equip local. Va amonestar amb targeta groga els locals Yan Eteki i Sekou, i el visitant Alejandro Catena.Partit corresponent a la setena jornada de la Segona A, disputat a l’Estadi Juegos Mediterráneos.