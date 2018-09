La Junta General del Nàstic se celebrarà el 30 d'octubre

Tindrà lloc a les 19.30 hores a la Sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona

El Consell d’Administració del Gimnàstic de Tarragona, SAD ha informa que la Junta General Ordinària se celebrarà el 30 d’octubre de 2018 a les 19.30 hores, a la Sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona. En cas de celebrar-se una segona convocatòria, aquesta es farà l’endemà a la mateixa hora i lloc.En la Junta es preveu aprovar l'Informe de Gestió i dels Coptes Anuals auditats, així com de la gestió del Consell d'Administració i de l'aplicació del resultat de l'exercici 2017/2018.En aquesta també es presentarà el pressupost per al nou curs, el qual es sotmetrà a aprovació.El Consell d’Administració del Nàstic, mitjançant un comunicat, anima a que tots els accionistes de l’entitat hi puguin assistir. A partir de la convocatòria qualsevol accionista podrà obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com l’informe d’Auditoria.Per assistir a la Junta General serà necessari presentar el DNI, i la targeta d’assistència, que poden obtenir en les ofi­cines de la Societat. En cas de persones jurídiques el seu representant haurà d’aportar els poders que l’acreditin. Per a les delegacions de vot haurà d’aportar còpia del DNI del delegant.