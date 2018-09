La directiva del Reus vol ampliar el seu marge de maniobra a la SAD

Reclama més poder per fer una ampliació de capital de 2,5 milions sense passar per la Junta General

Fer front al límit salarial

El CF Reus Deportiu va convocar dimecres la Junta General d’Accionistes del club, a reunir-se en junta ordinària i també, extraordinària, el pròxim 29 d’octubre. Mentre que l’ordre del dia de la Junta Ordinària recull punts habituals com l’aprovació dels comptes del club, el repàs del cas de les inscripcions d’alguns jugadors del primer equip, entre altres assumptes, la reunió extraordinària se centra en l’ampliació de poder del Consell d’Administració per poder dur a terme una ampliació de capital.Segons la convocatòria de la Junta extraordinària, el CF Reus té la intenció de donar facultats al Consell d’Administració del club, perquè pugui operar sense consultar a la Junta General d’Accionistes, i prendre decisions. Una mesura que segons s’especifica en el segon punt de l’ordre del dia, té com a objectiu que el Consell d’Administració pugui procedir a realitzar una ampliació de capital del club de 2.500.000 euros en un termini de cinc anys, a comptar a partir de la data en què se celebra la junta, i que s’ha de cobrir amb l’emissió de noves accions ordinàries.En el document de convocatòria, s’especifica, que el Consell d’Administració del club reusenc estaria facultat per poder fixar els termes i condicions en què s’ha de produir aquest augment del capital, i també, decidir qui ha de dur a terme els acords i les negociacions per a poder efectuar l’ampliació, i a quins inversors poden anar destinades aquestes noves accions que té previst emetre el club roig-i-negre.A més, el club de la capital del Baix Camp, també pretén que la Junta General d’Accionistes doni facultats al Consell d’Administració del CF Reus Deportiu, per a poder delegar les seves decisions o funcions, en qualsevol persona, formi o no del mateix Consell d’Administració del club reusenc.Aquestes són doncs, les propostes que hi ha sobre la taula de la Junta Extraordinària d’Accionistes del CF Reus Deportiu, que s’ha de celebrar el pròxim 29 d’octubre, i a la qual podran assistir només els titulars de, com a mínim, una acció del club, que figurin al Registre del CF Reus. O en cas que no hi puguin ser presents, les persones a qui deleguin el seu dret.Joan Oliver, màxim accionista del club reusenc, ja va anunciar en la roda de premsa de principis de setembre, en què ell mateix i Xavier Llastarri, president del CF Reus Deportiu, van donar explicacions sobre la gestió que havia fet el club del conflicte amb LaLiga per les inscripcions d’alguns futbolistes, que tenia previst prendre mesures perquè el club roig-i-negre gaudís d’una millor situació econòmica, i amb aquesta ampliació de capital ho aconseguirien.LaLiga va decidir aquesta temporada retallar el límit salarial del club reusenc, probablement motivada per les ocasions en què el CF Reus s’ha vist en dificultats per fer front al pagament dels seus jugadors, una mesura que va significar un obstacle per a inscriure els nous fitxatges, i els jugadors que havien signat una renovació de contracte durant l’estiu.Els jugadors del CF Reus que no van poder ser inscrits a causa del límit salarial, marcat per l’organització presidida per Javier Tebas, van ser Karim Yoda, Tito, Vítor Silva i Isaac Cuenca, que segueixen entrenant amb el club, i Dejan Lekic, que acabar fitxant per al Cádiz.