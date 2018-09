Joan Soteras ja és el nou president de la Federació Catalana de Futbol

Durant el migdia d’ahir es va celebrar l’acte de possessió del nou màxim mandatari de l’ens, que substitueix a Andreu Subies, ara la RFEF

Actualitzada 27/09/2018 a les 21:20

Col·laborar amb institucions

Joan Soteras ja exerceix com el 55è president de la Federació Catalana de Futbol després que ahir al migdia es celebrés l’acte de presa de possessió. Soteras ha estat elegit en el càrrec en ser l’única candidatura que va passar el tall dels avals durant el procés electoral. Així doncs, ell i la seva Junta Directiva dirigiran l’FCF durant els propers quatre anys.A l’acte hi van assistir el vicepresident de la RFEF, Andreu Subies, per donar suport a el seu successor. També ha estat present el Secretari General de l’Esport, Gerard Figueras; el president de la UFEC, Gerard Esteva; el president del Gimnàstic de Tarragona, Josep Maria Andreu; el president del Reus Deportiu, Xavier Llastarri; el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu; el president del Girona FC, Delfí Geli; el vicepresident del RCD Espanyol, Carlos García Pont; juntament amb altres presidents i vicepresidents de diferents clubs, tant professionals com amateurs; i membres de la Comissió Gestora de la Federació.En els parlaments, el president d’aquesta Comissió, José Domingo Valls, va confirmar que «el procés electoral ha estat impecable, com la forma de treballar d’aquesta casa. S’ha respectat la legalitat del procés escrupolosament. No s’ha produït cap incident remarcable. Felicito al nou president i als membres de la Junta Electoral per l’excel·lent feina realitzada».El president de la FCF, Joan Soteras, va agrair la confiança rebuda de la majoria dels clubs «per poder tenir quatre anys per endavant per seguir treballant pel futbol català i portar la Federació Catalana de Futbol al punt més alt possible. Per a mi és un autèntic plaer estar aquí, ja que porto tota una vida vinculat al futbol català, primer al club del meu cor, que tothom sap que és arlequinat, i després com a vicepresident primer de la Federació gràcies a la confiança d’Andreu Subies».Soteras va afegir que «continuem amb la voluntat de seguir col·laborant amb les principals institucions esportives del país per fer més fort l’esport a Catalunya, així com seguir lluitant perquè el futbol català tingui el pes que mereix a la RFEF, amb qui seguirem potenciant l'actual relació de col·laboració institucional que ens uneix». Soteras va reiterar que «des que vam arribar a la Federació, amb l’esforç de tots, hem aconseguit estabilitzar-la i l’hem convertit en un model, no només per la resta de federacions a nivell català, sinó també estatal. Avui, pero, és día de parlar de futur, de quatre anys plens de projectes molt esperançadors i il·lusionants. Recollim un llegat immillorable per continuar fent créixer el futbol català». El nou mandatari de la FCF va assegurar que «la Federació Catalana de Futbol forma part essencial en el bategar de Catalunya. Som conscients de la responsabilitat que tenim. Estem al servei del futbol català, dels seus clubs i dels seus presidents».Finalment, el Secretari General de l’Esport, Gerard Figueras, va assegurar en el seu torn que «és un plaer ser a la casa del futbol català, sobretot en un dels moments importants de la Federació Catalana com és la proclamació del seu president. I és que es tracta de la Federació esportiva més important que tenim a casa nostra, pel conjunt de l’esport i la societat, amb més de 150.000 llicències federatives. És una entitat eficaç en la gestió i referent i exemple a seguir per la manera de transformar la societat, construint des de la base i transmeten els valors del futbol als ciutadans».