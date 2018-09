Gordillo: «S'ha de veure un Nàstic al 100% per poder guanyar»

El tècnic grana espera clavar un cop sobre la taula i vèncer un dels clars aspirants a l'ascens

Actualitzada 28/09/2018 a les 16:15

El Gimnàstic de Tarragona afronta el partit contra el Deportivo de La Coruña (diumenge, 20.30 hores) al Nou Estadi, amb moltes baixes a la seva plantilla que condicionaran l'onze que salti sobre la gespa.L'equip tarragoní no podrà disposar del central Josua Mejías, el migcampista Ramiro Guerra, el davanter Manu del Moral, i té els dubtes de Javi Márquez i Sebas Coris, tots dos arrosseguen molèsties.«S'ha de veure un Nàstic al 100% per poder guanyar», ha anunciat en la prèvia del partit el tècnic del Nàstic, José Antonio Gordillo, que espera clavar un cop sobre la taula i vèncer un dels clars aspirants a l'ascens.«Intentarem fer el nostre partit», ha indicat Gordillo, que no pensa a cedir el control del partit a un Deportivo de la Coruña que arriba al Nou Estadi amb la voluntat de seguir a la zona alta de la taula.