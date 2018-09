El Deportivo, un equip en rodatge que baixa quan juga lluny de la Corunya

Els gallecs visiten aquest diumenge (dos quarts de nou de la nit) el Nou Estadi amb la intenció d’emportar-se els tres punts

Un altre «coco» que s’enfrontarà al Gimnàstic de Tarragona. El Deportivo de la Coruña visita aquest diumenge, a partir de dos quarts de nou de la nit, a un Nàstic que ha d’enlairar-se el més aviat possible, però que sempre ho té difícil, ja que al davant es troba, setmana rere setmana, equips d’entitat que no li permeten sumar els tres punts.Aquest diumenge serà tot un Deportivo, un equip que acaba de baixar de Primera Divisió, el que visitarà Tarragona. Els gallecs tenen el mateix objectiu que Las Palmas i que Málaga, els altres dos conjunts que la passada temporada militaven a la categoria d’or del futbol espanyol: tornar-hi per deixar enrere l’infern que representa, per a alguns, la Segona Divisió A.Els gallecs són un autèntic equipàs. Compten a la seva plantilla amb futbolistes que, perfectament, podrien actuar a Primera Divisió. El seu porter, Dani Giménez, és el que ha jugat tots els partits. Haurà de competir en el que resta de temporada amb Adrià Ortolà, format a les categories inferiors del Barça i que és un meta que encara, als seus 25 anys, té tot un futur per endavant.Els defensors David Simón i Domingos Duarte o els exgrana Álex Bergantiños i Pablo Marí són altres dos jugadors que estan sent habituals en el que va de temporada. Ara bé, futbolistes que fan por són el davanter Quique o el centrecampista Carles Gil, dos dels futbolistes que poden fer molt de mal aquesta temporada (esportivament parlant) i que representen un perill per a un Gimnàstic que no pensa en una altra cosa que no sigui una victòria després de l’empat a Reus en un partit en el qual els tarragonins van ser molt superiors durant la primera meitat, però on van jugar a mercè del rival en el segon acte.Pel que fa als números dels gallecs, aquests baixen sensiblement quan actuen fora del seu terreny. El Deportivo ha jugat dos partits a casa i quatre lluny del seu camp, capritxos del calendari. En els dos que ha disputat davant de la seva pròpia afició, el resultat ha estat de victòria: 1-0 contra l’Sporting de Gijón en la quarta jornada i 2-1 davant del Granada a la sisena jornada.En els seus partits fora de casa, empat contra l’Albacete (1-1) en la jornada inaugural, victòria a Extremadura (0-1), empat a l’Heliodoro Rodríguez López contra el Tenerife (2-2) i derrota a Alcorcón. O sigui, cinc punts de dotze possibles en els desplaçaments dels gallecs.