El futbolista del Nàstic, un dels preferits després del derbi a Reus

Actualitzada 27/09/2018 a les 18:31

Sebas Coris ha estat escollit per la Lliga de Futbol Professional (LaLiga) com a millor lateral dret de la sisena jornada de Lliga del campionat de Segona Divisió A.El futbolista, que va jugar com a extrem dret a l’Estadi Municipal de Reus, ha entrat a l’onze de la jornada com a defensor. Coris, que no està quallant precisament el millor inici de temporada, en part, perquè no ha pogut realitzar una pretemporada com cal, ha entrat en el millor onze que escullen els experts de LaLiga cada setmana.Entre d’altres, han entrat en l’onze de la setmana el porter del Tenerife Dani Herhández, o els davanters Quque González (Deportivo) i Enric Gallego (Extremadura).