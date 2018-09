El Reus es trobarà amb un rival defensiu i al contraatac a Almeria

L’equip andalús arriba al partit contra els homes de Bartolo amb dos victòries, tres derrotes i un empat

Un CF Reus ofensiu

La Unión Deportiva Almería serà el pròxim rival del CF Reus Deportiu en lliga, s’enfrontaran aquest diumenge a les sis de la tarda a l’Estadi Juegos del Mediterráneo, on els homes de Xavi Bartolo esperen aconseguir la seva tercera victòria consecutiva a domicili, la quarta, comptant el partit de Copa del Rei que van jugar a l’Estadi del Sadar el passat 12 de setembre.A Almeria, els roig-i-negres es trobaran amb un rival similar a l’equip reusenc, que concentra els esforços en les tasques defensives, i intenta sortir al contraatac per generar joc ofensiu, un estil que els ha portat a sumar set punts a la classificació, un menys que el CF Reus, i a encaixar tres derrotes, i aconseguir un empat i dues victòries, uns resultats bastant semblants als que ha aconseguit l’equip de la capital del Baix Camp fins ara.L’Almería, dirigit per Fran Fernández, és un rival amb característiques similars a les de l’equip roig-i-negre, que en les tres temporades que fa que és a la Segona Divisió A, havent descendit de la categoria reina, s’ha anat movent per la meitat baixa de la classificació, i flirtejant amb el descens en més d’una ocasió.Després de l’empat al derbi tarragoní que es va disputar el passat diumenge a l’Estadi Municipal de Reus, el CF Reus Deportiu encara aquesta setena jornada de lliga amb la intenció de seguir sumant punts, i de fer-ho de tres en tres, si és possible. A més, els roig-i-negres compten amb la ratxa de victòries fora de casa que van començar a la tercera jornada amb el triomf al camp de l’Elche (0-2), la victòria que els va donar la classificació per a la tercera eliminatòria de la Copa del Rei al camp de l’Osasuna (2-1), i la victòria a Tenerife de fa dues setmanes (0-1), que va fer efectiva un gol del jove del filial roig-i-negre Alfred Planas.Els homes de Xavi Bartolo van començar la preparació del partit d’aquest diumenge contra l’Almería ahir, després de la sessió de recuperació de dimarts, després de l’exigència física que el va suposar un partit de màxima tensió esportiva com el del passat diumenge a l’Estadi, contra l’etern rival, el Nàstic de Tarragona.El CF Reus Deportiu haurà de mostrar-se molt ofensiu contra l’equip de Fran Fernández, que segurament, presentarà una defensa ferma per evitar que els roig-i-negres s’avancin en el marcador. Una tasca que per al Reus es presenta complicada aquesta temporada, ja que la davantera és la part de l’equip més afectada pels problemes en les inscripcions que van marcar l’inici de temporada, i també per les lesions; la de llarg termini del davanter reusenc David Querol, i les que va anunciar el club el passat diumenge, de Ricardo Vaz i Àlex Carbonell, que s’haurà de veure com evolucionen.Així doncs, és més que probable que l’entrenador roig-i-negre, Xavi Bartolo, hagi de tornar a recórrer als joves del filial que han demostrat ser molt bons recursos per a l’atac de l’equip roig-i-negre, es tracta d’Alfred Planas, un home que tot i tenir fitxa del CF Reus B Cambrils, ja va disputar la pretemporada amb el primer equip, i que ha demostrat en diverses ocasions, que té les habilitats i la motivació necessàries per convertir-se, com ja ho està fent, en un habitual del primer equip roig-i-negre.També s’han pogut veure, repetidament, en les alineacions i convocatòries dels primers partits d’aquesta temporada, Ruben Enri i Adrià Arjona, dos davanters del filial roig-i-negre que han demostrat ser recanvis perfectes. El mateix Xavi Bartolo va explicar en la roda de premsa posterior al derbi de la setmana passada, que Enri és l’únic recanvi del davanter centre Miguel Linares, una posició que converteix el jove barceloní en, gairebé, un imprescindible per a Xavi Bartolo.És molt possible doncs, que tornem a veure Arjona i Enri, i per descomptat Planas, a la convocatòria d’aquest cap de setmana per al partit contra l’Almería.