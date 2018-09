El Nàstic, el que menys xuta de Segona

L’equip de Gordillo ha disparat en 33 ocasions en els sis partits disputats, sent el que es queda a la cua en aquesta estadística

No hi ha cap equip que xuti menys que el Gimnàstic de Tarragona. El conjunt que entrena José Antonio Gordillo és, dels 22 que formen la Segona Divisió A, el que menys ha disparat a porteria en les sis jornades que s’han disputat fins ara. Segons dades oferides per la Lliga de Futbol Professional (LaLiga), el conjunt tarragoní únicament ha xutat en 33 ocasions. O, el que seria el mateix, que acumula una mitjana de 5,5 trets per enfrontament.Les xifres són realment baixes si es tenen en compte les d’altres equips de la categoria de plata del futbol espanyol. Per exemple, l’Sporting, que és el segon en aquesta classificació, comptabilitza 37 xuts i, completa el podi d’honor d’aquesta classificació el Reus, amb 40 trets en els sis duels de Lliga que s’han jugat.Xifres a banda, les sensacions que ha deixat l’equip, ofensivament, no són les millors ni les esperades. Al Nàstic li costa molt arribar a zones de perill i, una vegada hi és, tampoc acostuma a intentar-ho. Únicament alguns xuts de Fali des de fora de l’àrea s’escapen del guió i ni Uche, ni Manu del Moral, ni Manu Barreiro ni Luis Suárez estan trobant porteria amb facilitat. De fet, l’únic davanter que ha marcat aquesta campanya ha estat Del Moral, ja que els dos altres gols que ha aconseguit l’equip han estat obra de Fali i de Raúl Albentosa. Un centrecampista defensiu i un central que han marcat més que tres dels quatre davanters de l’equip.El Nàstic està tenint el gran problema que l’estat de forma d’alguns dels seus jugadors no és òptim. Els costa arribar allí on arribaran quan estiguin al cent per cent i això s’acaba notant, tant defensivament com ofensivament.Un altre problema que presenta el Nàstic és que els extrems, en molts casos, no actuen com a tal, si es té en consideració a un extrem a aquell futbolista que trepitja la línia de fons i centra perquè el davanter pugui marcar. Els jugadors de banda del Nàstic estan centrats en moltes ocasions en tasques defensives i, per tant, no tenen l’alegria suficient com per a tenir protagonisme en atac i, en conseqüència, que els davanters puguin tenir posicions per poder disparar amb certa comoditat. Albacete, Cádiz, Tenerife, Rayo Majadahonda, Córdoba, Extremadura i Málaga arriben o superen els 60 trets. No xutar més significa guanyar més partits, però sí ajuda molt.