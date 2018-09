Josep Maria Andreu inaugura la Penya Nàstic Sant Pere i Sant Pau

Abrahám, Rocha i Fali, també protagonistes

Actualitzada 26/09/2018 a les 21:03

Martín de Sande

La nova Penya Nàstic Sant Pere i Sant Pau ja està en marxa després de l’acte inicial a la seva seu social, el Bar Restaurant La Tauleta del mateix barri tarragoní. Ha estat aquest dimecres a la tarda quan ha donat el tret de sortida una penya que, com la resta, buscarà donar el màxim suport al Nàstic de cara al futur.Amb la presència del president del Nàstic, Josep Maria Andreu, com a màxima representació institucional; el responsable de l’Àrea Social grana, Jordi Ruiz; i els futbolistes del primer equip: Abraham Minero, David Rocha i Fali, s'ha donat el tret de sortida a una nova penya de socis i aficionats del Gimnàstic de Tarragona que arrenca amb molta il·lusió, tal com han assegurat els seus representants.A partir de les set de la tarda, al Bar Restaurant La Tauleta, situat al carrer Violant d’Hongria de Sant Pere i Sant Pau, el president de la nova penya, Angel Martín de Sande, i un gran nombre de socis i aficionats han donat la benvinguda a la comitiva nastiquera, fent-se una fotografia de família a l’exterior de la seu de la penya.El president Josep Maria Andreu, acompanyat dels tres jugadors, ha estat l’encarregat de dirigir unes paraules a tots els nastiquers presents i realitzar la inauguració oficial. Posteriorment, el president ha fet entrega de la samarreta commemorativa de la Penya Nàstic Sant Pere i Sant Pau, i una altra de la mateixa Penya signada per tots els integrants del primer equip.Per finalitzar l’acte, al mateix bar s'ha servit un aperitiu a tots els presents i president i jugadors s'han fotografiat i han signat autògrafs als més petits, així com en representants d’altres penyes de seguidors del Gimnàstic de Tarragona.