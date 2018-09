Gus Ledes, atributs en defensa i en atac al mig del camp roig-i-negre

El portuguès va mostrar la seva polivalència sobre el terreny de joc en el derbi tarragoní de diumenge

Actualitzada 25/09/2018 a les 19:42

Un equip més fort

El CF Reus Deportiu es va enfrontar diumenge passat al seu etern rival, el Nàstic de Tarragona, a l’Estadi Municipal. Ambdós equips es van mostrar molt igualats durant el derbi, ja que les dues parts del partit, van estar dominades per un equip diferent, mentre que els primers 45 minuts van ser clarament dels grana, la segona part va tenir un evident domini roig-i-negre.Una de les peces clau en la recuperació del CF Reus a la segona meitat, i que també va tenir un paper important a la primera meitat, per evitar que els tarragonins augmentessin la distància al marcador, va ser el migcampista portuguès del CF Reus Deportiu Gus Ledes.Xavi Bartolo va plantejar el partit amb algunes diferències en l’onze inicial, comparant-lo amb els de les jornades de lliga anteriors, i va col·locar Gus Ledes de parella de Miguel Linares, a l’atac roig-i-negre. El portuguès havia tingut plaça gairebé fixa al mig del camp de l’equip reusenc en les jornades de lliga anteriors, però l’entrenador devia considerar que els atributs ofensius del migcampista eren suficients per col·locar-lo al davant. I encara que el portuguès no va aconseguir marcar en el partit contra el Nàstic de diumenge, és cert, que ho va intentar, i que es va esforçar de valent per generar perill des dels primers minuts del partit.Però aquesta no va ser l’única tasca que va realitzar Gus Ledes en el derbi del Camp de Tarragona de la setmana passada, veient que l’equip dirigit per Gordillo s’apropava massa a l’àrea d’Edgar Badia, el migcampista portuguès va demostrar també les seves habilitats defensives, ajudant els seus companys al darrere i connectant la defensa i l’atac roig-i-negres per intentar capgirar el resultat, un cop Raul Albentosa va haver marcat el primer gol del partit, avançant l’equip grana al marcador de l’Estadi Municipal de Reus.El migcampista de l’equip roig-i-negre ja havia mostrat la seva ambivalència sobre el terreny de joc, aportant tant a la defensa, com a l’atac de l’equip dirigit per Xavi Bartolo, des de la seva posició al mig del camp, en els altres partits d’aquesta temporada. Unes habilitats que no es van veure afectades pel canvi de posició que va experimentar en el partit contra el Nàstic de Tarragona de diumenge passat.Ho va comentar l’entrenador del CF Reus, Xavi Bartolo, en la roda de premsa posterior al derbi tarragoní de diumenge, i veient les capacitats de l’equip, sembla que tenia raó; les circumstàncies extraordinàries de l’inici d’aquesta temporada han fet l’equip més fort. Els problemes en les inscripcions d’alguns jugadors a causa del límit salarial que imposa LaLiga, que van deixar la plantilla del primer equip del CF Reus Deportiu molt limitada, i que van obligar l’equip tècnic roig-i-negre a disposar dels homes del filial per suplir aquesta manca de recursos, sembla que han tingut un efecte motivador en el grup que ha quedat.Veient els resultats que ha aconseguit l’equip roig-i-negre en les primeres jornades de la Segona Divisió A, i la classificació per la tercera eliminatòria de la Copa del Rei, sembla que Xavi Bartolo té raó, quan diu que el grup de futbolistes del primer equip que ha quedat, sumant-hi també els joves del filial més habituals en les convocatòries; com Alfred Planas, Gonzalo Pereira, Ruben Enri i Adrià Arjona, han demostrat una gran capacitat de treball i d’esforç, que ha fet que l’equip se sobreposés a la situació adversa amb la qual li ha tocat afrontar els primers mesos d’aquesta temporada 2018-19.Ahir, l’equip de Xavi Bartolo va començar les sessions de treball d’aquesta setmana amb la ment posada en el partit de diumenge vinent al camp de l’Almería, un rival que també hauran de visitar en la tercera eliminatòria de Copa del Rei. Ara l’objectiu principal de l’equip roig-i-negre és el de seguir sumant punts, a poder ser, de tres en tres, i treballar per mantenir-se.