El Nàstic és el tercer equip més amonestat de la Segona Divisió

Amb divuit cartolines grogues, només el superen Alcorcón i Extremadura

Actualitzada 25/09/2018 a les 20:28

El Gimnàstic de Tarragona és el tercer equip que més cartolines grogues ha vist en el que va de temporada. El conjunt grana, en els sis partits que s’han disputat, ha vist com els àrbitres li han mostrat un total de 18 cartolines grogues, a banda de dues vermelles, com van ser les de Cadamuro i Arzo.Amb una mitjana de tres targetes grogues per partit, els tarragonins només són superats per l’Alcorcón i per l’Extremadura, que han vist un total de dinou cartolines grogues des que va començar la temporada. Amb divuit grogues, el Córdoba empata amb el Nàstic en l’esmentada classificació.El joc del Nàstic i algunes errades arbitrals motiven que estigui tan amunt en aquesta classificació. La intensitat que hi posen els futbolistes en el camp, sobretot, en la darrera línia d’atac, motiva que els tarragonins hagin vist tantes targetes. Amb disset targetes grogues, completen el podi d’amonestat dos equips com ho són el Mallorca i l’Sporting.