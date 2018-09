Arzo surt al rescat per acompanyar a Cadamuro a l'eix de la defensa diumenge

El central valencià suplirà la baixa d’un Albentosa que no podrà jugar contra els gallecs a causa de la «clàusula de la por»

Actualitzada 25/09/2018 a les 20:34

Raúl Albentosa serà la baixa més significativa per part del Gimnàstic de Tarragona de cara al duel que el conjunt grana disputarà aquest diumenge al Nou Estadi (dos quarts de nou de la nit) contra el Deportivo de la Coruña.El futbolista que porta el «9» a l’esquena no entrarà a la convocatòria a causa de l’anomenada «clàusula de la por», la qual van signar els dos equips en el moment de tancar la cessió. Aquesta clàusula impedeix que el futbolista pugui jugar contra el club que l’ha cedit mentre duri el préstec.José Antonio Gordillo, entrenador del club grana, porta dies pensant qui serà el central que acompanyarà a Cadamuro de cara al duel contra els gallecs. El Nàstic tenia ben present que Albentosa no podria actuar en cap dels dos partits contra el Deportivo i, per tant, la situació estava més que prevista.Tot apunta que el substitut d’Albentosa serà César Arzo. Incomprensiblement, el central valencià va quedar-se fora de les primeres convocatòries de José Antonio Gordillo, però es va acabar guanyant el lloc i va ser titular a Las Palmas, en la derrota dels tarragonins (4-0) més dura en el que va de temporada.Arzo va partir com a titular amb Albentosa al seu costat, però va patir una més que injusta expulsió als 29 minuts de joc per una falta a Rubén Castro en la qual el punta del conjunt canari va fer el possible perquè semblés més del que realment havia succeït. Va complir el seu duel de sanció Arzo en la victòria del Nàstic contra Osasuna (1-0) i, a Reus, aquest diumenge, va entrar a la convocatòria però es va quedar a la banqueta.La baixa d’Albentosa torna a obrir a Arzo la possibilitat d’entrar a la titularitat. El futbolista va ser un dels jugadors més destacats del Nàstic en el tram final de la campanya passada i, a més, és un dels més estimats per l’afició, tant pel seu rendiment com pel seu caràcter, que sempre fa acte de presència sobre la gespa.Tenint en compte que Cadamuro serà titular, ja que ho ha estat en les darreres jornades, Arzo tindrà com a «rival» en aquesta demarcació a un Mohammed Djetei que no ha protagonitzat precisament el millor inici de temporada i que, per tant, amb gairebé tota probabilitat, haurà d’esperar la seva oportunitat des de la banqueta. Roger Figueras, jugador del filial i habitual en les convocatòries, també entrarà a la llista per si sorgeix algun problema durant el duel.