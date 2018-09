Mejías i Guerra no arriben a temps per a rebre al Deportivo

Manu del Moral serà dubte fins a darrera hora de cara al duel que enfrontarà al Nàstic de Tarragona i al Deportivo de la Coruña aquest diumenge al Nou Estadi, que arrencarà a dos quarts de nou de la nit.El futbolista, segons l’informe mèdic facilitat pel Nàstic, pateix una lesió en el recte femoral esquerre i està pendent de valoració de les proves d’imatge per determinar si pot reaparèixer.Ramiro Guerra, amb una lesió en el recte femoral dret, encara no arribarà, així com tampoc ho farà el central Josua Mejías, també amb una lesió en el recte femoral dret. Javi Jiménez i Pol Valentín tampoc arribaran a temps perquè seguiran a la infermeria.