El millor atac és una bona defensa

Dos dels tres gols del Nàstic en el campionat de Lliga els han marcat futbolistes defensius com Raúl Albentosa o Fali

Actualitzada 24/09/2018 a les 20:30

Al Gimnàstic de Tarragona li està costant molt marcar gols aquesta temporada. Les xifres són clares: en les sis jornades de Lliga que s’han disputat fins ara, els de José Antonio Gordillo únicament han estat capaços de marcar tres gols, els quals han servit per a sumar cinc punts que deixen els tarragonins, momentàniament, fora de la zona de descens a Segona Divisió B.Fali, que és un migcentre de caire defensiu que acostuma a jugar en el centre del camp però que actua de central i Raúl Albentosa, defensor que ha arribat enguany cedit del Deportivo de la Corunya, són dos dels tres golejadors de l’actual temporada al Nàstic. L’altre, és Manu del Moral, el qual no va poder actuar a Reus a causa d’unes molèsties i, per tant, no va tenir l’oportunitat d’engreixar la seva nòmina golejadora.El Nàstic només ha estat capaç de veure porteria en tres de les sis jornades que ha disputat. En la primera, va empatar a un gol contra el Tenerife al Nou Estadi en un enfrontament en el qual la victòria semblava assegurada fins que el visitant Aveldaño va empatar en el 93’ pels canaris en una acció en la qual va existir una més que probable falta de Nano Mesa. En aquest partit, Fali va ser el golejador, amb què es va convertir en el primer realitzador de la temporada de l’equip que entrena José Antonio Gordillo.Fali es va convertir en el primer realitzador de la temporada del Nàstic, equip que va estar tres jorandes sense veure porteria. No va marcar en la segona jornada en la derrota contra l’Sporting de Gijón (2-0), tampoc ho va fer la següent setmana a Tarragona contra el Rayo Majadahonda (0-1) ni a Las Palmas, quan va encaixar la golejada més dura fins ara: 4-0. Ara bé, el Nàstic va recuperar el seu olfacte golejador en la cinquena jornada de Lliga contra Osasuna (1-0) amb un gol de Manu del Moral, el primer d’un davanter del conjunt grana. Ni Uche, ni Manu Barreiro ni Luis Suárez havien aconseguit foradar la meta contrària, i va ser l’exfutbolista del Numancia el primer a aconseguir-ho. Va ser la primera diana d’un davanter del Nàstic en el que va de temporada.A Reus, Albentosa va ser l’autor del gol. Es tracta d’un defensor, amb què no entraria a la nòmina de davanters que han de marcar gols amb el Nàstic.