El límit salarial comença a passar factura a la plantilla del CF Reus

Diumenge el club va anunciar les baixes de Ricardo Vaz i d’Àlex Carbonell per al derbi tarragoní

Actualitzada 24/09/2018 a les 20:55

Baixar el ritme entre setmana

El CF Reus Deportiu anunciava aquest diumenge, pocs minuts abans de l’inici del partit que el va enfrontar al Nàstic de Tarragona en la sisena jornada de la Segona Divisió A, que no comptava amb Ricardo Vaz, ni Àlex Carbonell per al derbi, ja que els dos es trobaven de baixa per lesió. El primer pateix una afectació més greu, una doble ruptura del quàdriceps de la cama dreta, que el podria mantenir un temps al marge del terreny de joc, ja que segons va afirmar el club, serà la seva evolució la que marcarà la data del seu retorn, i Carbonell, per una contusió costal.La plantilla del primer equip del club roig-i-negre, ja curta pels problemes amb les inscripcions d’alguns jugadors a causa del límit salarial imposat per LaLiga, quedava encara més limitada per les primeres lesions. Una plantilla ja marcada prèviament per la baixa de llarga durada, de moment indefinida, del davanter reusenc David Querol, que pateix una lesió de genoll que l’afecta al cartílag, un teixit complicat, ja que no es recupera sempre de la mateixa manera, i això fa gairebé impossible posar data a la seva recuperació.A més, potser per atzar, o potser provocat per la pressió extra que suporta aquesta part de l’equip, les lesions semblen afectar només a la davantera de l’equip dirigit per Xavi Bartolo. Es tracta d’una part de la plantilla que ja va quedar debilitada per les fitxes dels jugadors que no van poder ser inscrits, ja que Dejan Lekic, que va marxar al Cádiz a l’últim moment en veure que no tindria fitxa amb el club roig-i-negre, Karim Yoda, que havia apuntat maneres a l’atac durant la pretemporada amb el club, i Isaac Cuenca, el davanter reusenc que, tot i no tenir fitxa, ni contracte, segueix entrenant-se a les ordres de Xavi Bartolo mentre espera una solució a la seva situació, o una possible sortida del club.Sembla ser, que la sort s’ha proposat posar traves a l’objectiu que s’havia marcat el tècnic del CF Reus abans d’arrencar la temporada, de reforçar l’ofensiva roig-i-negra per convertir l’equip en una formació més ofensiva, capaç de combinar la seva bona tasca en defensa, a la generació de joc i a l’agressivitat de cara a porteria.Quan es va tancar el període de fitxatges LaLiga, el passat 31 d’agost, i va quedar clar que el CF Reus hauria d’encarar els pròxims mesos amb una plantilla molt curta, tant el president de l’entitat, Xavier Llastarri, com l’entrenador, Xavi Bartolo, van advertir que les lesions serien un dels factors més preocupants, ja que amb els pocs recursos de què disposa l’equip, seria complicat trobar recanvis per a tothom, un problema que afectava, sobretot, la davantera de l’equip.Bartolo va comentar en la roda de premsa posterior al derbi de diumenge, quan se li va preguntar com afrontaven les següents setmanes tenint en compte aquestes lesions, que l’equip tècnic potser s’hauria de plantejar baixar una mica el ritme a les sessions d’entrenament per, d’aquesta manera, evitar les sobrecàrregues i les possibles lesions durant la setmana, ja que, durant la competició, ja hi havia prou risc per als jugadors.Una mesura que podria respondre a la causa de les lesions de Ricardo Vaz i d’Àlex Carbonell, ja que els dos jugadors roig-i-negres haurien patit les afectacions durant les sessions d’entrenament prèvies al partit d’aquest diumenge a l’Estadi Municipal contra el Nàstic de Tarragona.