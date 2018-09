El grana Raúl Albentosa té la «clàusula de la por»

Per tant, no podrà jugar diumenge contra el Deportivo

Actualitzada 24/09/2018 a les 17:45

Encara és aviat per parlar de l’alineació que José Antonio Gordillo, tècnic del Nàstic de Tarragona, confeccionarà de cara al partit que disputarà el seu equip aquest diumenge al Nou Estadi a partir de dos quarts de nou de la nit contra el Deportivo de la Coruña.El que sí es pot explicar és que, a banda de les baixes que tindrà l’entrenador per lesió, també s’hi ha de sumar la del central Raúl Albentosa, que es perdrà el partit a causa de l’anomenada «clàusula de la por». Aquesta, és una clàusula que es redacta en alguns contractes segons la qual el futbolista no pot jugar contra l’equip al qual pertany. Com que Albentosa està en nòmina del club gallec, no podrà ser alineat ni tampoc podrà entrar a la convocatòria.Albentosa és una peça clau en els esquemes de José Antonio Gordillo des de la seva arribada. S’ha fet en un lloc a l’eix de la defensa i és un dels futbolistes que ha d’empènyer a l’equip aquesta temporada. El jugador va arribar al Nàstic en qualitat de cedit en el darrer dia del tancament del mercat d’estiu, el 31 d’agost, després de comptar amb una bona oferta del Málaga, tot i que el Nàstic es va avançar. Per tant, Cadamuro haurà de buscar un nou company contra el Deportivo, que sortirà entre Arzo i Djetei.