Nàstic i Reus signen l'empat en un derbi molt igualat

Els tarragonins van ser superiors a la primer part, i els roig-i-negres van recuperar el control a la segona (1-1)

Actualitzada 23/09/2018 a les 20:47

FITXA TÈCNICA

CF Reus Deportiu i Nàstic de Tarragona es van enfrontar aquest diumenge a la tarda, dia de Santa Tecla, a l’Estadi Municipal de Reus en la sisena jornada de la Segona Divisió A. Finalment, el partit va acabar en empat a 1, fent valdre els gols d’Albentosa a la primera meitat, i de Miguel Linares a la segona. El Nàstic es va quedar sense l’oportunitat de començar a capgirar les estadístiques dels darrers derbis del Camp de Tarragona, en què el Reus s’havia imposat tres de les quatre vegades en què granes i roig-i-negres s’havien enfrontat a la categoria de plata del futbol professional. El CF Reus arrencava el derbi tarragoní al seu camp després de l’anunci de les lesions de Ricardo Vaz i Àlex Carbonell, el primer per un trencament doble al quàdriceps de la cama dreta, i el segon per una contusió costal, motius pels quals cap dels dos van entrar a la convocatòria de Xavi Bartolo.Tot i que el partit va començar força igualat, amb anades i vingudes dels dos equips a les porteries rivals. Durant els primers minuts de la primera part de l’enfrontament, semblava que havia de ser el Reus qui s’havia d’avançar a l’electrònic, ja que els roig-i-negres van generar diverses jugades de perill que el porter del Nàstic, Isaac Becerra, va rebutjar i aturar en diverses ocasions. Però va ser l’equip grana, per obra del defensa Albentosa, qui va acabar fent pujar el 0-1 al marcador de l’Estadi Municipal.La primera ocasió clara per a l’equip local la va tenir Shaq Moore, el lateral nord-americà, que va rematar de cap una centrada, però el porter del Nàstic, Becerra, va ser capaç de rebutjar-la i enviar-la a córner, també ho van provar Herrera i Gus Ledes, amb xuts des de la distància que van acabar a les mans del porter visitant.Però després de l’intercanvi inicial d’ocasions, i del momentani domini roig-i-negre en l’ofensiva al camp, el Nàstic va començar a tornar a trobar porteria, i després de dues arribades dels grana a l’àrea local, que la defensa del CF Reus va saber rebutjar, va ser Albentosa qui va acabar anotant la primera diana del partit.Després del gol del conjunt dirigit per José Antonio Gordillo, l’equip roig-i-negre va quedar descol·locat durant uns minuts, en què semblava que el Nàstic havia d’apropiar-se del control del partit i augmentar distàncies al marcador, ja que la defensa del CF Reus va trigar una bona estona a reaccionar per intentar aconseguir altre cop el control del partit.Cap als últims minuts de la primera part, els homes dirigits per Xavi Bartolo van tornar a aproximar-se a la porteria rival, però Becerra no va deixar que els roig-i-negres igualessin el resultat al marcador. El Nàstic va mostrar-se lleugerament superior durant bona part de la primera meitat del partit, i així ho va demostrar el resultat amb què es va arribar al marcador al minut 45.La segona part del partit va arrencar amb una actitud molt diferent per part de l’equip local, que va sortir al camp amb la clara intenció de capgirar el resultat. Després d’un parell de jugades ofensives que no van arribar a la porteria visitant, va ser Linares qui va transformar una gran centrada del jugador del filial roig-i-negre Alfred Planas, que havia aconseguit deixar aturat Albentosa.La resta del partit va estar marcada per les ocasionsque van tenir membres dels dos equips que no es van acabar transformant. Tant Isaac Becerra del Nàstic, com Edgar Badia del Reus, van tenir bona part del protagonisme en evitar, en diverses ocasions al llarg del partit, que l’altre equip mogués l’empat de l’electrònic.El resultat final de l’empat a 1 va ser el resum d’un partit en què el Nàstic de Tarragona es va mostrar superior en bona part de la primera meitat, i en què el Reus Deportiu va recuperar part del control del partit en la segona part. Però cap dels dos equips va poder endur-se el resultat, ni el joc al camp, cap al seu terreny.Badia, Borja, Mikel, Catena, Moore, Gus Ledes, Juan Domínguez (Bastos 80’), Mario Ortiz, Alfred (Arjona 68’), Carbia (Enri 86’) i Linares.Becerra, Ivan, Albentosa, Cadamuro, Abraham, Fali, Javi Márquez (Rocha 63’), Tete, Coris (Omar 83’), Luis Suárez (Barreiro 66’) i Uche.0-1 Albentosa (21’) i 1-1 Linares (51’)Oliver de la Fuente Ramos (Castella i Lleó) ha amonestat a Linares (43’) i Mikel (55’) per part del Reus i Tete (39’), Fali (43’), Barreiro (85’) i Cadamuro (92’) per part del Nàstic.Partit disputat a l’Estadi Municipal de Reus davant 4.195 espectadors.