La gran festa del derbi

Reus i Nàstic s'enfronten en un ambient festiu i amb tres punts molt importants en joc

Actualitzada 23/09/2018 a les 12:34

Mai l'ha guanyat

Quina casualitat. De fet, ha estat la casualitat de les casualitats que el Reus-Nàstic d'aquesta temporada es disputi el mateix dia de Santa Tecla i estigui immers en les festes de Misericòrdia.Capritxos del calendari, ha estat així, i uns i altres mesuraran forces en un partit de futbol que, al final, són tres punts. Tres punts que elevarien el Nàstic a set i el situarien a una zona més tranquil·la de la taula classificatòria i que, pel Reus, significarien acostar-se a la part noble i, fins i tot, tenir la possibilitat de situar-se en posicions de promoció d'ascens a Primera Divisió.El fet és que encara resulta molt aviat per a parlar de situacions a la taula, però també ho és que els tres punts els poden venir molt bé a dos conjunts que volen mostrar un gran espectacle futbolístic i que tenen entre cella i cella sortir victoriosos en el primer derbi de la temporada.En les quatre ocasions en les quals s'han enfrontat uns i altres a Segona A, el Nàstic mai n'ha sortit victoriós. Per aquest mateix motiu, els de José Antonio Gordillo voldran tres punts que ajudin també a trencar una ratxa negativa contra els seus veïns.Al Reus se li donen millor els derbis i, tot i les dificultats que han tingut durant l'estiu amb motiu de les inscripcions dels futbolistes, tenen la moral molt alta i aniran a pel triomf des del principi.Xavi Bartolo tindrà l'única baixa de David Querol i el dubte de Rubén Enri. El punta del filial ha patit molèsties en els darrers dies que no l'han permès entrenar-se amb normalitat i no està clar que pugui disposar de minuts.Pel que fa a l'onze, Bartolo podria alinear a Edgar Badia sota pals; Bastos, Olmo, Mikel Villanueva i Borja Herrera en defensa; Juan Domínguez, Gus Ledes i Mario Ortiz en el centre del camp; i Carbonell, Carbia i Linares a dalt.Pel que fa al Nàstic, Gordillo no podrà fer entrar a la convocatòria als lesionats Josua Mejías, Ramiro Guerra ni Javi Jiménez i, Manu del Moral, amb molèsties, podria haver d'esperar el seu torn des de la banqueta.Així, Becerra estarà situat sota pals amb una defensa que estaria formada per Iván López, Albentosa, Cadamuro i Abrahám Minero. Els dos migcampistes serien Fali i Javi Márquez, amb Coris en banda dreta i Tete a l'esquerra. Uche i Luis Suárez serien els atacants.