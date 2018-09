L'Estadi Municipal de Reus va presentar una de les millors imatges de la temporada amb motiu del derbi

El derbi entre el CF Reus Deportiu i el Nàstic de Tarragona, en qualsevol dels seus escenaris, és sempre una cita important per als aficionats dels dos equips. Fins i tot en el partit d’ahir, marcat per una data poc usual i complicada tant per a reusencs, com per a tarragonins, ja que va caure enmig de les festes de Santa Tecla a Tarragona, i les de Misericòrdia a Reus, l’Estadi Municipal de Reus presentava una de les millors entrades de la temporada, i d’altres anys també, amb més de 4.100 espectadors omplint els seients del fortí roig-i-negre.Uns tres-cents aficionats granes omplien la grada visitant, i durant tot el partit es van deixar sentir, tot i l’esforç dels prop de 4.000 seguidors locals, que els intentaven tapar amb xiulets i crits.Les dues aficions van omplir dels seus colors l’estadi, amb samarretes, bufandes i banderes, per donar suport al seu equip en el derbi del Camp de Tarragona, un dels partits més importants de l’any per als seguidors dels dos equips.Durant tot el partit tant els seguidors roig-i-negres, com els grana es van fer sentir, entonant càntics de suport al seu equip.L’Estadi Municipal de Reus presentava un aspecte prometedor i el públic local, se sentia i es feia notar, animant el CF Reus protestant decisions arbitrals o accions de l’equip visitant, ja que el derbi es caracteritza, no només per la gran rivalitat al camp, sinó també, la dels seus aficionats a les grades.Tot i que la majoria dels crits i càntics que va entonar l’afició del CF Reus Deportiu durant el partit van ser respectuosos, i més de suport a l’equip roig-i-negre, que de menyspreu a l’equip visitant, és cert que en alguns moments es van deixar sentir expressions contra el Nàstic de Tarragona. Un fet, que des de la megafonia de l’Estadi Municipal van voler reprendre, recomanant als aficionats locals que s’abstinguessin de mostrar «cap falta de respecte» cap a l’equip visitant.Però el moment no va passar de ser anecdòtic, ja que no hi va haver més tensió que la purament esportiva entre els seguidors del CF Reus Deportiu i els del Nàstic de Tarragona.En alguns moments, sobretot a la primera part del partit, quan el seu equip s’havia avançat al marcador amb un gol de Raul Albentosa, i es mostrava dominador del joc, es va notar que el públic tarragoní venia de Festa Major, ja que aquest diumenge era el dia gran de les festes de Santa Tecla a Tarragona, ja que a banda dels típics càntics de suport a l’equip grana que entonaven els seus seguidors, també se’ls va poder escoltar cantant el pasdoble Amparito Roca, la cançó que caracteritza la festa popular a la ciutat de Tarragona, durant Santa Tecla i Sant Magí.