Gordillo: «Aquest equip és el que busquem i el que volem»

L’entrenador del Nàstic es mostra satisfet per la imatge que van deixar els seus sobre el verd

Actualitzada 23/09/2018 a les 21:01

L’entrenador del Gimnàstic de Tarragona, José Antonio Gordillo, va valorar positivament el partit dels seus a Reus. «Ells han entrat en els primers minuts una mica millor que nosaltres, però ens hem reposat bé i hem marcat i, fins i tot, hem pogut marxar amb un marcador més ampli», va manifestar, tot continuat que «arran del seu gol s’han trobat millor que nosaltres i, potser, ens ha fet por encaixar el segon». Després d’encaixar l’empat, ell creu que el Nàstic va estar ben situat i que va fer coses per a poder emportar-se un resultat encara millor, ja que «hem fet bons canvis d’orientació, hem arribat bé per banda, però no ha pogut ser».«Veníem a guanyar el partit, però no ho hem pogut aconseguir. M’ha agradat més l’equip avui que no pas la setmana passada, tot i no haver guanyat. Es nota que els jugadors estan força millor», va apuntar, tot deixant, el que per a ell, va ser la clau del duel: «La paraula d’avui és equip, ja que estem creixent molt com a equip. Hem de seguir creixent i sumar punts» «Aquest és l’equip que busquem i el que volem. Volem que això continuï endavant i seguir creixent», va sentenciar sobre el bon fer, segons ell, del Nàstic.Ara bé, el seu equip té coses a corregir i una d’elles és l’errada en defensa en el gol de Linares: «He de veure el partit repetit, el gol, però crec que hem fet un bon partit davant d’un equip molt difícil perquè contra ell has d’estar molt atent. Ells, però, també han tingut alguna ocasió a la segona meitat».Sobre l’alineació d’Uche i Luis Suárez a dalt, l’entrenador va deixar clar que «tinc quatre davanters, cadascun de les seves característiques i actuarem en funció del rival. Barreiro ens ha donat bon joc d’esquenes en els minuts rivals. Estic content amb els quatre», mentre que va revelar que «Manu del Moral es va lesionar en l’entrenament d’ahir. Estava en ment que entrés a la convocatòria».També va dir la seva, als micròfons de Tarragona Ràdio, el president, Josep Maria Andreu. El màxim representant va reconèixer que «m’hauria agradat venir a Reus i guanyar, però un empat fora de casa és bo si després vens a casa i sumes els tres punts». «El Reus és un equip que pressiona molt i amb un públic que també ho fa», va afegir Josep Maria Andreu, qui va exigir una mica més als seus en algunes compasses de l’enfrontament: «Crec que hauríem haver d’empès una mica més al principi de la segona meitat per anar al segon gol». «És un equip que ha d’anar a més i estic segur que arribarà a dalt», va sentenciar sobre el propi Nàstic.