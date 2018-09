Els onzes de Reus i Nàstic de derbi

Novetats tant per part dels de Bartolo com dels de Gordillo

El del Nàstic

Reus i Nàstic, Nástic i Reus, ja han mostrat al món els onzes amb els quals afrontaran el derbi tarragoní de la Segona Divisió A.El Reus incorpora dues novetats a l'onze, com són les entrades de Shaq Moore i d'Alfred Planas. El lateral deixa al banc a Bastos i, l'extrem, a Carbonell, lesionat.En porteria, com sempre, Edgar Badia és l'amo, mentre que a Moore l'acompanyen en defensa els centrals Catena i Mikel Villanueva i el lateral esquerre Borja Herrera.En el centre del camp, tres futbolistes com un Juan Domínguez que hi posa l'entrega, Gus Ledes la màgia i Mario Ortiz l'última passada. A dalt, Alfred per la dreta, Carbia per l'esquerra i Linares en punta d'atac.Isaac Becerra repeteix a la porteria, amb la defensa de la victòria contra Osasuna: Iván López, Albentosa, Cadamuro i Abrahám.Javi Márquez i Fali formen el centre del camp, amb què Rocha haurà d'esperar des de la banqueta. Sebas Coris actuarà per la dreta, mentre que Tete Morente ho farà per l'esquerra.A dalt, la gran novetat a l'onze del Nàstic. Uche entra per un Manu del Moral que té molèsties musculars, i jugarà amb Luis Suárez.