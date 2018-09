L'Estadi Municipal espera una de les millors entrades de la temporada per al derbi

El CF Reus Deportiu ja ha venut prop de 4.000 entrades per al partit d’aquest diumenge contra el Nàstic de Tarragona

Les entrades del Nàstic

L’Estadi Municipal de Reus acull aquest diumenge el primer derbi tarragoní de la temporada, i ho fa en plenes festes de Misericòrdia, i en el dia gran de Santa Tecla. Tot i això, el ritme de venda d’entrades per al partit contra el Nàstic de Tarragona, sembla indicar que els aficionats roig-i-negres, i també els seguidors de l’equip grana, no s’ho pensaran a l’hora de ser a les grades per cridar, i per animar els seus respectius equips.El ritme de venda d’entrades al club reusenc ha estat fluid des que es van posar a disposició dels socis, i aquest dijous, primer dia en què les podia adquirir el públic general, semblava que continuava la bona sortida de les entrades per al derbi de diumenge.Segons van declarar des del CF Reus Deportiu, durant aquesta setmana la botiga oficial del club, establiment on es podien adquirir les entrades del CF Reus-Nàstic, ha anat rebent visites constants d’aficionats que volien aconseguir la seva, i a última hora d’aquest dijous, el CF Reus Deportiu informava que les entrades venudes rondaven les 4.000.Des del club reusenc, es mostren optimistes de cara al nombre d’assistents al partit, i tot i que admeten que no creuen que s’arribi al ple complet de l’Estadi, ja que no s’hi ha arribat ni en les dates més assenyalades, però confien que l’aspecte de les grades de l’Estadi Municipal de Reus d’aquest diumenge a la tarda faci molt de goig.L’aforament total de l’Estadi Municipal de Reus és de 4.700 aficionats, així, que si seguís el ritme de venda d’entrades dels últims dies a la botiga del CF Reus Deportiu, el derbi tarragoní d’aquest diumenge podria estar, molt a prop, d’aconseguir omplir els seients del camp.Pel que fa a les 357 entrades que el club roig-i-negre va cedir al Nàstic de Tarragona, el club grana n’ha venut una bona part, però no té previsió d’acabar-les venent totes, ja que, sembla que els 25 euros que costa cada tiquet, han estat un obstacle per acabar de convèncer els aficionats grana, d’acompanyar el seu equip en la visita a l’etern rival.Els números apunten, de moment, que aquest diumenge a les sis de la tarda, es podrà una bona entrada, amb una clara majoria roig-i-negra. Una resposta de l’afició local als esforços del club per animar els ciutadans a ser-hi.