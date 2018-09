Júlia Espín tanca la temporada amb tres ors al Campionat d'Espanya de Pista

La patinadora grana va guanyar les proves de velocitat (300 m), 3000 puntuació i 1500 línia.

La patinadora en línia del Gimnàstic de Tarragona, Júlia Espín va aconseguir imposar-se, el passat cap de setmana, en tres proves del Campionat d’Espanya de Pista que es va disputar al Patinòdrom de Bozada, a Saragossa. Aquesta és la competició més important del patinatge de velocitat de l'Estat, i acull les proves en categoria aleví, infantil i juvenil.La patinadora grana va guanyar l'or en les proves de velocitat (300 m), 3000 puntuació i 1500 línia. De la competició destaca, a més, l'alt nivell de les participants, amb una mitjana de 60 participants per cadascuna de les categories i disciplines disputades.La patinadora del Club Gimnàstic de Tarragona tanca així una temporada excel·lent, enduent-se tots els ors possibles en pista i en circuit, tant en l’àmbit estatal com també en les curses internacionals on ha participat.A banda dels resultats de Julia Espín, cal destacar la participació d’Ona Rodríguez, aconseguint la 13a posició, i la participació d’Sthefania Cardenas, Jose Martínez i Laura Lesmes.