José Antonio Gordillo: «Al final són tres punts més»

El tècnic grana li ha tret transcendència al partit de diumenge a Reus

Actualitzada 21/09/2018 a les 14:28

El tècnic del Gimnàstic de Tarragona, José Antonio Gordillo, no ha volgut donar-li un caràcter transcendental al derbi contra el Reus de diumenge que ve, en assegurar que «al final són tres punts més», allunyant qualsevol mena de pressió als seus jugadors.La victòria davant Osasuna, 1-0, del passat cap de setmana, ha aportat tranquil·litat a la plantilla tarragonina i el tècnic del conjunt català espera mantenir la «imatge» i fins i tot millorar-la si es pot en el camp de l'etern rival.«Arribem en un bon moment de forma, hem entrenat molt bé», ha expressat Gordillo en la prèvia del partit, on ha explicat que es mesura a un equip, el Reus, que malgrat els problemes econòmics segueix en una bona línia esportiva.«Ningú té més pressió per guanyar», ha apuntat Gordillo, que no creu que en la sisena jornada de campionat es pugui parlar de «final» per a cap dels dos equips en el partit de diumenge (18.00 hores).