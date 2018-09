Els jugadors del Nàstic són majoria en l'onze del derbi per als lectors

Mikel Villanueva, Mario Ortiz, Fran Carbia i Gus Ledes, que empata amb Javi Márquez, jugadors del Reus en l’alineació preferida

La porteria

La defensa

El centre del camp

Els lectors de Diari Més han decidit. Al llarg d’aquesta setmana, aquest diari havia reptat a tots els seus lectors a una enquesta a www.diarimes.com de cara al derbi que viuran aquest diumenge el CF Reus i el Gimnàstic de Tarragona a l’Estadi Municipal de Reus.Es tractava d’escollir el millor onze entre els dos equips. O sigui, que es plantejava un jugador per posició per cadascuna de les dues esquadres i, el lector, havia de decidir quin era el millor d’ambdós. Després de l’elecció, s’ha confeccionat un onze en el qual hi apareixen, com era d’esperar, futbolistes dels dos equips.Crida molt l’atenció que en aquesta alineació hi facin acte de presència més jugadors del Nàstic, tenint en compte que els de la ciutat de Tarragona viuen tres punts per sota del seu rival a la taula classificatòria. En totes les lluites entre futbolistes que ha proposat aquest mitjà, s’ha produït un empat tècnic en una de les dues posicions del centre del camp. En l’elecció entre Gus Ledes i Javi Márquez, els dos han rebut pràcticament el mateix nombre de vots, amb què es podria dir que cap dels dos ha sortit vencedor del duel.Pel que fa a la resta de posicions al camp, tres jugadors del CF Reus i set futbolistes del Gimnàstic de Tarragona completen l’onze ideal per als lectors que han pres part a l’enquesta en la setmana de l’anada del derbi tarragoní.Sota pals, no hi ha dubte. Tot i les espectaculars temporades que ha realitzat amb la samarreta del club roig-i-negre, Edgar Badia no és el preferit pels lectors. Entre ell i Isaac Becerra, un dels metes amb més cartell de la categoria, la gent s’ha quedat amb el segon. Pràcticament dos de cada tres lectors han apostat per Becerra, el qual únicament ha disputat un partit de Lliga amb el Nàstic. Això sí, en aquest enfrontament els de José Antonio Gordillo van aconseguir deixar la porteria a zero. Va ser en el triomf contra Osasuna d’aquest passat dissabte (1-0).On encara hi ha menys dubtes pels enquestats és en el lateral dret. Iván López, carriler dret que ha arribat del Levante en qualitat de cedit, ha assolit un 75% dels vots. Tot i que encara no ha pogut demostrar la seva vàlua perquè ha arribat baix de forma a Tarragona, ja s’ha posat a la butxaca a l’afició, sobretot després de salvar un gol cantat contra Osasuna llançant-se a la gespa i jugant-se la cama. Bastos, que li ha guanyat la partida a tot un Shaq Moore al Reus, no convenç als enquestats i s’ha quedat tan sols amb una quarta part dels suports. Pràcticament en idèntica situació ha finalitzat la votació en el lateral esquerre. Abrahám Minero ha estat molt més valorat que no pas Borja Herrera. Aquest darrer està realitzant un gran inici de temporada, però, de moment, és més desconegut per a les aficions de Nàstic i Reus. La seva qualitat el portarà a guanyar reconeixement i a ser, possiblement, un dels millors defensors esquerrans de la categoria.Un central de cada equip per a completar la rereguarda. Per una banda, el lector vol a Albentosa i, per l’altra, també està enamorat de Mikel Villanueva. Albentosa, en el seu duel particular amb Catena, ha obtingut el 91% dels vots, amb què la seva elecció ha estat sense discussió. Més igualada ha estat la disputa entre Mikel Villanueva i Cadamuro. El primer, amb sis de cada deu vots, ha deixat a la cuneta a un futbolista que encara està en procés de posar-se en forma.Tarragona està enamorada de Fali, d’aquesta màxima no hi ha discussió. El futbolista del Nàstic ha passat per sobre d’un altre tros de futbolista com ho és Juan Domínguez. Els lectors d’aquest diari han donat més del 85% dels suports al centrecampista valencià del Nàstic, deixant a la «banqueta» un Juan Domínguez que seria titular en gairebé tots els equips de la categoria de plata del futbol espanyol. On hi ha hagut més dubtes a l’hora d’escollir futbolista ha estat en l’acompanyant de Fali. Per tant, amb un 50% cadascun, han quedat Javi Márquez i Gus Ledes. El primer tot just està començant a demostrar el seu nivell al Nàstic, mentre que el segon és tota una institució a Reus. Ambdós tenen un guant a la seva cama esquerra però, de moment, el portuguès del Reus ha estat més determinant pel seu equip amb gols que han significat victòries en alguns casos.En banda dreta, Mario Ortiz ha guanyat pels pèls a Sebas Coris. Dos jugadors dels anomenats top a la categoria i que tot just estan començant la trajectòria en els seus nous equips. Coris, de moment, no ha pogut quallar cap bona actuació al Nàstic, tot i que Ortiz sí que ha deixat mostres de la seva qualitat. A l’altra banda hi fa acte de presència l’incombustible Fran Carbia. Format al Nàstic, és una referència a Reus. Futbolista que gairebé sempre fa gols i que juga molts minuts amb tots els entrenadors que ha tingut, li ha guanyat la partida a Tete Morente. Carbia, de fet, és indiscutible en el que va de temporada amb Xavi Bartolo a la banqueta.Al davant, no hi ha hagut dubtes. Luis Suárez, amb un 85% dels vots i Manu del Moral, amb un 72%, han passat per davant del jove Alfred Planas i de Miguel Linares, respectivament. Un onze, doncs, amb molt de color grana en un derbi en el qual qualsevol pot guanyar i en el qual un empat potser no faria enfadar a cap dels dos equips.