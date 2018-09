El Nàstic compta encara amb 34 entrades a la venda pels seus socis

El club grana no ha venut totes les entrades que el Reus li ha facilitat, encara que espera que avui s’exhaureixin els tiquets

Actualitzada 19/09/2018 a les 21:09

El Gimnàstic de Tarragona encara té a la venda un total de 34 entrades per al derbi de les més de 350 que li va facilitar el club de la capital del Baix Camp. Una cinquantena van destinades a compromisos del club, però la resta són per als socis, els quals poden retirar un màxim de dos tiquets sempre que es presentin a les oficines amb el seu carnet.El club grana va anunciar ahir a la nit en el seu compte de Twitter que les últimes entrades segueixen a la venda i va convidar als seus socis a passar a recollir-les. Aquestes 34 entrades, que segurament s’acabaran venent al llarg del dia d’avui, completaran la comitiva gran a les graderies de l’Estadi Municipal de Reus, en una jornada en la qual tant Tarragona com Reus seguiran immerses en les seves respectives festes. Santa Tecla i Misericòrdia protagonitzaran diversos actes festius al llarg de la jornada, els quals complementaran una tarda futbolística que arrencarà a les sis de la tarda a l’Estadi Municipal de Reus.Els interessats a retirar les entrades ho poden fer a les mateixes oficines del Nàstic des de les nou del matí fins a dos quarts de dues del migdia i de quatre a set de la tarda. S’espera una gran entrada al camp en el primer derbi de la temporada.