El CBT i la Lliga Catalana, un binomi que s'entén a la perfecció

Els tarragonins, amb quatre títols, són el club que més n’ha sumat i que més en llueix a les vitrines

Actualitzada 19/09/2018 a les 21:47

El setembre de l’any 2002 els aficionats al bàsquet català es preparaven per a una nova temporada. Ni els seguidors més optimistes del FC Barcelona podien imaginar que aquella temporada que començava guanyarien el triplet, amb Svetislav Pesic a la banqueta i jugadors com Jasikevicius, Bodiroga o Navarro a la pista. El Joventut de Badalona es classificaria pel play-off pel títol i el Caprabo Lleida de Berni Álvarez acabaria la lliga a només un triomf del Real Madrid, però molt abans que tot això passes era el torn de les lligues catalanes. L’arribada de les lligues catalanes sempre porta a l’aficionat al bàsquet l’emoció d’una nova temporada que s’enceta, nous reptes, nous jugadors per descobrir. Les lligues catalanes vénen a confirmar que l’estiu s’ha acabat i que el bàsquet ja torna.Aquesta història ens situa el setembre del 2002, el CBT començava la pretemporada amb la il·lusió d’haver aconseguit uns mesos abans un històric ascens a LEB Or. A la continuïtat de jugadors com Jesús Aranda, Jose Manuel Coego o Derrick Bryant se sumaven d’altres com Pau del Tio o Anthony Douglas. Un equip que afrontava el repte d’aconseguir la permanència a la segona categoria del bàsquet espanyol. Només unes setmanes abans del debut del CBT a LEB Or, el Serrallo organitzava per primera vegada la final de la Lliga Catalana LEB, una competició nascuda dos anys abans i que només havia guanyat el Manresa. El rival del CBT va ser el CB Cornellà, que jugaria la final tot i ser equip de LEB Plata. L’anterior vegada que s’havien vist les cares, el CB Cornellà va guanyar el cinquè partit del Play-Off d’ascens al Serrallo i va endarrerir l’ascens dels blaus una temporada, el CBT va executar a la perfecció la seva venjança esportiva i va guanyar aquella final amb un clar 93-50.Amb aquella victòria el setembre del 2002 va començar per al Club Bàsquet Tarragona un idil·li amb les lligues catalanes. Només dos anys després va aconseguir guanyar al CB Valls en la pròrroga al Serrallo per aconseguir la segona Lliga catalana LEB de la seva història. La temporada següent la nova víctima dels blaus va ser el Plus Pujol Lleida, que en el seu retorn a LEB Or va veure com el CBT alçava la seva tercera Lliga Catalana al Barris Nord. El quart títol va trigar a arribar però ho va fer la temporada 2014-15. Tot i ser un equip recentment ascendit a LEB Plata, el CBT es va imposar a dos equips de LEB Or per aconseguir el darrer títol de la seva història.Actualment, el CBT segueix sent l’equip que porta més lligues catalanes LEB al seu haver, un total de quatre títols, per sobre d’equips com Bàsquet Manresa o Lleida Basquetbol. Ara el CBT juga a lliga EBA i no te opció de competir a la lliga catalana LEB, però com ja va passar l’any 2014 segurs que molt aviat el CBT i la Lliga Catalana LEB es retrobaran en aquell petit romanç que sempre ocorre amb l’arribada del setembre.