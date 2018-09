Xavi Bartolo: «Quan comenci el partit, tenim les mateixes probabilitats de guanyar»

Xavi Bartolo i José Antonio Gordillo, els tècnics del derbi, s'han trobat a l'Estadi Municipal abans del CF Reus-Nàstic de diumenge

Xavi Bartolo, entrenador del CF Reus Deportiu, i José Antonio Gordillo, tècnic del Nàstic de Tarragona, s'han torbat aquest dimecres a les instal·lacions de l'equip roig-i-negre, en la tradicional reunió de tècnics prèvia al derbi tarragoní de Segona Divisió A, que es disputa aquest diumenge a l'Estadi Municipal de Reus.Segons ha afirmat Bartolo, per a l'equip reusenc el derbi «no deixa de ser un partit més», ja que les connotacions especials que té aquest partit, són més «de cara a l'afició», que no «a l'equip tècnic i els jugadors», que afronten el derbi com un altre partit de lliga, i «tres punts importants per sumar», contra un rival «molt competitiu i intens». Tot i això, el tècnic roig-i-negre, creu que el seu equip té «possibilitats de guanyar».Per Gordillo el derbi arriba en un bon moment després de la primera victòria de la temporada, i l'equip vol «reafirmar la continuació del joc davant de l'afició», per qui, segons el tècnic grana, aquest és «un partit molt important». Gordillo admet que el seu equip ve d'un inici de lliga «complicat» amb una victòria que no acabava d'arribar, però el triomf de la setmana passada davant l'Osasuna els porta a encarar el derbi «amb una actitud positiva». Gordillo creu que el Reus serà «un rival complicat» i que el partit s'haurà de competir, ja que als derbis «no valen les ratxes, ni les estadístiques».Bartolo creu que els dos equips arriben a la cita amb «la millor disposició possible» després d'aconseguir victòries, ja que les setmanes «s'afronten de millor manera quan vens d'un triomf». Per l'entrenador roig-i-negre però, no valen les estadístiques dels derbis de temporades anteriors perquè «cada partit és diferent» i no es poden comparar. El tècnic afirma que tot i ser un partit diferent per a l'afició, l'equip roig-i-negre sortirà a buscar els tres punts, com sempre.Els dos entrenadors esperen una bona resposta de les seves aficions; Gordillo creu que el suport dels seguidors va tenir un paper molt important en la victòria de la setmana passada, i demana als aficionats granes que «vinguin a donar suport a l'equip». Bartolo recorda que aquesta temporada el Reus ha fet una crida especial als seguidors perquè vagin més a l'estadi, i no dubta que diumenge hi seran, i demana «un comportament exemplar» per part de les dues aficions.