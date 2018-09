Raúl López signa amb el Mallorca com a preparador físic

Va ocupar aquest càrrec al Nàstic en l’etapa de Vicente Moreno

El Mallorca compta, des de la setmana passada, amb un altre exintegrant del Gimnàstic de Tarragona. Es tracta de Raúl López, que s’ha incorporat al club balear per realitzar tasques de preparador físic.López va treballar al Nàstic durant l’etapa en la qual Vicente Moreno va ser entrenador, tant a Segona Divisió B com a Segona Divisió A. Va començar en nòmina del CF Pobla de Mafumet, però va pujar al primer equip ràpidament, en entendre el club grana que era la persona adient per a realitzar aquesta tasca.Raúl López va deixar de ser preparador físic del Nàstic a finals del mes de desembre del 2016 i va iniciar un període de recerca de feina, que el va portar al Xerez. D’aquí, ha marxat cap al Mallorca on coincidirà amb Vicente Moreno i amb d’altres futbolistes amb els quals va conviure al Nàstic, com per exemple Manolo Reina, Xisco Campos, Lago Júnior o Ferran Giner.