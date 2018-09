Ramiro Guerra se sotmetrà a més proves per concretar el seu retorn

El centrecampista del Nàstic segueix en tasques de readaptació

Actualitzada 19/09/2018 a les 20:40

El centrecampista del Gimnàstic de Tarragona Ramiro Guerra està treballant a marxes forçades per intentar arribar al derbi d’aquest diumenge, que es disputarà a Reus a partir de les sis de la tarda.El futbolista cedit pel Villarreal serà sotmès demà a proves d’imatge per a poder valorar la seva evolució, segons va detallar el Nàstic mitjançant un comunicat oficial. Ramiro Guerra es va lesionar en el tercer entrenament que va realitzar amb l’entitat grana i, des de llavors, no ha pogut exercitar-se amb normalitat. Tot i això, s’espera que pugui entrar a la llista de convocats de José Antonio Gordillo de cara al duel de diumenge.Els que no podran jugar aquest partit seran Javi Jiménez, Josua Mejías i Pol Prats. El lateral esquerre, que es va trencar un dit del peu a principis d’estiu, ha començat a córrer. El central encara en té per a dues setmanes i Pol segueix en el dic sec.