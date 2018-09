Els possibles onzes que saltaran a l'Estadi Municipal aquest diumenge

Tant el Reus com el Nàstic tenen força clar quins seran els protagonistes en el derbi a la capital del Baix Camp

Actualitzada 18/09/2018 a les 20:55

El Nàstic, els mateixos

El CF Reus-Nàstic de Tarragona continua escalfant motors de cara a la cita que tindrà lloc aquest diumenge a l’Estadi Municipal de Reus (sis de la tarda) corresponent a la sisena jornada del campionat de Lliga de Segona Divisió A.Tant Xavi Bartolo, que actuarà com a entrenador local, com José Antonio Gordillo, que ho farà com a tècnic visitant, tenen força clar quin serà l’onze que utilitzaran, encara que, de moment, amaguen les seves cartes per a intentar sorprendre el màxim possible al seu rival.El CF Reus Deportiu ha anat variant en algunes posicions de les alineacions dels primers partits de lliga, i també en el partit de Copa de la setmana passada a l’Estadi del Sadar, tot i els pocs recursos de què disposa el tècnic roig-i-negre.Tot i que la plantilla de l’equip reusenc disposa de més cares per ocupar les posicions de la defensa i del centre del camp, els onzes que ha compost Xavi Bartolo en l’inici de la lliga, semblen repetir una alineació molt concreta al darrere, amb Mikel Villanueva i Alejandro Catena en les posicions de central, i Borja Herrera i Àngel Bastos ocupant els laterals. Una defensa de quatre que s’ha anat repetint i que, tret de les dues derrotes que va encaixar el Reus en la primera i la quarta jornada de la Segona Divisió, ha donat bons resultats a l’equip dirigit per Xavi Bartolo, i sembla impossible, que el tècnic del CF Reus decideixi incorporar canvis en la defensa de cara al derbi tarragoní de diumenge.Pel que fa al mig del camp, l’entrenador roig-i-negre ha anat jugant les posicions de Juan Domínguez, Mario Ortiz i Gus Ledes, i també amb el d’Àlex Carbonell de forma esporàdica, però tot sembla indicar, que seran els tres primers, amb Domínguez al darrere, els qui rebran el Nàstic aquest diumenge a l’Estadi.Pel que fa a l’atac, la part de l’equip més afectada pels problemes amb les inscripcions i les lesions, sembla que Xavi Bartolo, ha decidit anar-hi provant diferents combinacions. En les primeres jornades, motivat per l’absència de Miguel Linares, que no va poder ser inscrit fins just abans de la tercera jornada de lliga, i més tard, possiblement per anar donant descans i provant alguns dels joves de l’equip filial, que hauran de suplir els pocs recursos del primer equip reusenc, almenys, durant la primera part de la temporada.Fran Carbia, amb la seva tasca a l’atac durant les primeres jornades, i la seva efectivitat de cara al gol, sembla una elecció més que clara, sobretot, tenint en compte que Xavi Bartolo l’ha posat a tots els onzes inicials d’aquesta temporada. L’altra posició clara sembla ser la de Miguel Linares com a davanter centre, un home que va aportar experiència a l’equip i que va contribuir en la generació de joc ofensiu per part de l’equip roig-i-negre, i que ha de ser l’eix de l’atac.L’altra posició de l’atac roig-i-negre, un lloc que han anat ocupant diversos jugadors com Ruben Enri, Àlex Carbonell i Ricardo Vaz, però que, a jutjar pel bon paper que va fer en els primers partits de lliga, podria ser que l’escollit per completar l’atac roig-i-negre en el derbi de diumenge, fos Alfred Planas. Aquest jove del filial ha guanyat protagonisme al primer equip, i va ser l’autor del gol de la victòria del Reus a Tenerife (0-1).Pel que fa al Nàstic, en principi, si no es produeix cap lesió durant la setmana, no es preveuen grans canvis respecte a l’onze que va presentar José Antonio Gordillo aquest passat cap de setmana durant la victòria contra Osasuna (1-0).A la porteria, Isaac Becerra li ha acabat guanyant la partida a Bernabé Barragán. L’exmeta de l’Atlético de Madrid va disputar els quatre primers partits de Lliga, però Becerra va entrar a la Copa del Rei, en el duel disputat a Còrdova amb derrota (2-0) i eliminació grana.En el cinquè partit lliguer, el de la victòria contra els de Pamplona, Becerra va ser titular i va ajudar als seus a sumar el primer triomf de la temporada, amb què no hi ha cap motiu que indiqui que no hagi de ser de la partida.Pel que fa a la defensa, res indica que no hi hagi d’haver canvis. César Arzo estarà disponible després de superar les seves molèsties i la seva sanció per l’expulsió a Las Palmas, però no hi ha motius per pensar que pugui ser titular. No serà així perquè Albentosa i Cadamuro s’han afiançat a l’eix de la rereguarda després del bon partit contra l’Osasuna, amb què no es preveuen canvis. Els minuts que va jugar Djetei també van ser positius, però segurament innecessaris per a pensar en un relleu. Els laterals seran per a Iván López en el carril dret i per a Abrahám Minero a l’esquerre. En aquest sentit, no hi ha discussió.Després de diverses provatures, José Antonio Gordillo ha trobat el doble pivot ideal, que està format per Fali i Javi Márquez. Llavors, Rocha esperarà la seva oportunitat des de la banqueta. El cacereny havia estat titular en tots els partits disputats fins ara, tant de Lliga com de Copa del Rei, però el tècnic grana va creure oportú buscar un canvi en el darrer partit lliguer, i li va sortir bé. Ramiro Guerra, que ja està completament recuperat de la seva lesió, entrarà a la convocatòria, però no està previst que surti d’inici.Els extrems també tenen amo. Tete Morente a l’esquerra i Sebas Coris a la dreta són els preferits d’un Gordillo que deixarà a la banqueta, o fora de la convocatòria, a Omar Perdomo, Nacho Abeledo i Dumitru Cardoso. A dalt, entre Uche, Manu Barreiro, Luis Suárez i Manu del Moral, segurament jugaran aquests dos darrers. Del Moral va ser l’autor del gol contra l’Osasuna i Luis Suárez ha demostrat en tots els duels que ha disputat que pot oferir força, sacrifici i esforç.