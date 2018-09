Torna la truitada del Nàstic per Santa Tecla

Serà aquest dissabte a la Rambla Nova a partir de les 13 hores

Actualitzada 18/09/2018 a les 13:18

La tradicional truitada del Nàstic per Santa Tecla, que havia desaparegut del mapa en els darrers anys, tornarà a escena aquest dissabte a la Rambla Nova de Tarragona a partir de les 13 hores.A l'alçada de monòlit dels 125 anys del Nàstic (davant del Teatre Tarragona), s'ha previst una truitada que reapareix després d'un temps d'absència i que torna liderada per Ricardo Pacheco, expresident de les Penyes del Nàstic i actual integrant de la Federació Catalana de Futbol. Pacheco, que ha decidit posar en marxa aquesta activitat amb el suport del club grana, estarà acompanyat d'un equip de voluntaris, que confeccionaran dues truites gegants.Amb 80 quilos de patates, 10 quilos de ceba i 600 ous es «fabricaran» les dues truites. Tothom qui vulgui tastar-la ho podrà fer per un preu de 2 euros, els quals inclouen també un got de cervesa. Els tiquets es podran adquirir de forma anticipada, dijous i divendres, a les oficines del club o a la Botiga del Nàstic de l'Avinguda Catalunya, o també es podran comprar a la mateixa Rambla.Totes les persones que es facin fotografies durant l'acte i les pengin a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram amb l'etiqueta #SantaTeclaGrana entraran en un sorteig de la tercera equipació del primer equip del Nàstic.A banda de la truitada, hi haurà d'altres activitats, destinades a grans i a petits, a la mateixa Rambla Nova.