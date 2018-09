Toni Larramona assumeix la direcció de l'equip sènior de l'ADT

El nou entrenador, de 36 anys, havia estat jugador de l'equip tarragoní la temporada 2014/15

Actualitzada 18/09/2018 a les 09:54

L’Associació Deportiva Torreforta ha anunciat el fitxatge de Toni Larramona com a entrenador de l’equip sènior de Primera Catalana. El nou tècnic, de 36 anys, va jugar a l’ADT la temporada 2014/2015 i tindrà la seva primera experiència com a primer entrenador sènior al Casal Esportiu de Riu Clar, després d’haver-se retirat fa dues temporades i haver entrenat equips de base.El nou entrenador de l’ADT ha explicat que arriba «amb moltes ganes i il·lusió per fer un bon any». El tècnic dels de Ponent ha assenyalat que, «m’agrada competir i vull que l’equip sigui lluitador i guanyador». Sobre la plantilla, Larramona afirmava que, «estic content amb l’equip que tenim, a l’espera que el completem amb un base, si pot ser amb experiència, un pivot i un 3/4 que ens aporti defensa i rebot».