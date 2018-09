Ramiro i Rubén Enri podrien arribar en superar les seves molèsties

El centrecampista del Nàstic encara no ha debutat i el punta del Reus B ja ha marcat a Segona A

Actualitzada 17/09/2018 a les 20:30

Alguns futbolistes podrien tornar a l’acció en el duel de diumenge entre el Reus i el Nàstic. Un futbolista del conjunt de la capital del Baix Camp va ser baixa la darrera setmana per molèsties i un del Nàstic encara no ha debutat per una lesió més seriosa. Es tracta de Rubén Enri i de Ramiro Guerra, que podrien tenir protagonisme en el duel que arrencarà a les sis de la tarda a l’Estadi Municipal.Enri es va perdre l’últim partit amb el quadre roig-i-negre, la victòria a Tenerife, després de marcar el gol en el Reus-Albacete (1-2), que no va servir per a que el seu equip pogués sumar cap punt. El futbolista s’ha convertit, a causa dels problemes que ha tingut l’equip per a inscriure futbolistes, en un jugador bàsic i amb números per ser un dels homes importants aquesta temporada.Per altra banda, el Nàstic veurà com avui torna als entrenaments un jugador en el qual el club hi ha dipositat moltes esperances. Es tracta de Ramiro Guerra, centrecampista arribat del Villarreal i que es va lesionar tan bon punt va arribar a Tarragona. Ja està completament recuperat de les seves molèsties i no estaria descartat que el futbolista pogués entrar a la convocatòria.